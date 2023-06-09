Türkiye Okul Sporları Federasyonunun faaliyetlerinin devam edip, etmeyeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Türkiye Okul Sporları Federasyonu kapatıldı mı? Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) kapatıldı mı, neden kapatıldı?

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Okul Sporları Federasyonunun faaliyetlerinin devam edip, etmeyeceğine ilişkin Kararname yayınlandı. Peki, Türkiye Okul Sporları Federasyonu kapatıldı mı? Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) kapatıldı mı, neden kapatıldı?

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU KAPATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde "Görevleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmek üzere, Türkiye Okul Sporları Federasyonu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

2005 yılında kurularak tüzel kişilik kazanan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. A+ A- 2005 yılında kurularak tüzel kişilik kazanan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. ANKARA (İGFA)-8 Haziran 2005 tarihli Bakanlık oluruyla kurulan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, "Bağımsız spor federasyonları" olarak tüzel kişilik kazanmıştı.

Federasyonumuz çalışmalarını, 1 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsü ile 19 Temmuz 2012 tarih ve 28658 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bağımsız Federasyonların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yürütmekteydi. Okullarda sporun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla, kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak, bu konularda tavsiyelerde bulunmak, ilgili spor dallarının bağlı bulundukları uluslararası spor federasyonları tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatların ve teknik kuralların ISF kural ve talimatlarına göre uygulanmasını sağlamak olan federasyon için kapatılma kararı alındı.