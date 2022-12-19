Türkiye nüfusu 2023: Türkiye'de kadın ve erkek nüfusu kaç? Türkiye kaç kadın var? Türkiye'de kaç erkek var?

Güncel Türkiye nüfusu 2023'te kaç merak ediliyor. TÜİK, nüfus sayımı istatistiklerini açıkladı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Türkiye'de kadın nüfusu ve Türkiye'de erkek nüfusu kaç merak ettiler. Peki, Türkiye kaç kadın var? Türkiye'de kaç erkek var? İşte, Türkiye nüfusu 2023!

Türkiye nüfusu 2023! Güncel Türkiye nüfusu 2023'te kaç merak ediliyor. TÜİK, nüfus sayımı istatistiklerini açıkladı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Türkiye'de kadın nüfusu ve Türkiye'de erkek nüfusu kaç merak ettiler. Peki, Türkiye kaç kadın var? Türkiye'de kaç erkek var? İşte, Türkiye nüfusu 2023 haberimizde...

TÜRKİYE NÜFUSU 2023

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığını açıkladı. Verilere göre erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi, kadın nüfus ise 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

TÜRKİYE'DE KAÇ KADIN VAR? TÜRKİYE'DE KADIN NÜFUSU!

TÜİK verilerine göre Türkiye'de kadın nüfusu 42 milyon 252 bin 172 kişidir.

TÜRKİYE'DE KAÇ ERKEK VAR? TÜRKİYE'DE ERKEK NÜFUSU!

TÜİK verilerine göre Türkiye'de erkek nüfusu 42 milyon 428 bin 101 kişidir.

KADIN VE ERKEK NÜFUSU EŞİTLENDİ

Cumhuriyetin ilk yıllarında, önceki savaş döneminin de etkisiyle kadın nüfus, erkek nüfustan fazla sayılırken, yıllar içinde kadın ve erkek nüfusu hemen hemen eşit büyüklüğe ulaştı. 1927'de 6 milyon 563 bin 879 kişi olan erkek nüfus, 2021 yılında 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Kadın nüfus ise 1927'de 7 milyon 84 bin 391 kişiyken, 2021 yılında 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Nüfus artış hızı yıllara göre incelendiğinde, 1935 yılında binde 21,1 olan yıllık nüfus artış hızı 2021 yılında binde 12,7 oldu.

YAŞLI NÜFUS ARTTI

Türkiye'nin 1935, 1960, 2000 ve 2021 yılı nüfus piramitleri incelendiğinde; sağlık alanında kaydedilen gelişmelere, yaşam standardının ve refah düzeyinin artmasına bağlı olarak doğurganlık ve ölümlülük hızlarının azalması ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Toplam nüfusta yaşlı ve ortanca yaş nüfusun oranı arttı, çocuk ve gençlerin oranı azaldı. 1935 yılında yüzde 21,2 olan ortanca yaş, 2021 yılında yüzde 33,1 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde 1935'te erkeklerde yüzde 19,1 olan ortanca yaş 2021'de yüzde 32,4'e, kadınlarda ise 1935'te yüzde 23,4'ken 2021'de yüzde 33,8'e yükseldi.