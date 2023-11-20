U21 Hazırlık maçı maçında Türkiye-Norveç maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye-Norveç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Türkiye-Norveç maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Norveç hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Norveç hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye- Norveç maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Türkiye- Norveç maçı şifresiz mi ve Türkiye- Norveç maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Türkiye- Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Norveçhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

21-11-2023 TÜRKİYE VS NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Norveç arasındaki U21 Hazırlık Maçı maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-Norveç Maçı, 21 Kasım Salı günü oynanacak.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Norveç Maçı, saat 19:45 başlayacak.

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Norveç, karşı karşıya geleceği U21 Hazırlık Maçı maçı, Antalya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.