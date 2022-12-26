Fatih Sondaj gemisinin Çayçuma'da 58 milyar metreküplük daha rezerv bulunduğunu belirten Erdoğan, "Karadeniz gazının uluslararası piyasalardaki değeri 1 trilyon doları bulmaktadır" dedi. Bunun ardından vatandaşlar, Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Türkiye yıllık ne kadar doğalgaz kullanıyor? Türkiye'nin aylık ve yıllık kaç metreküp gaz ihtiyacı var? merak etti. Peki, ülkemizin yıllık doğalgaz ihtiyacı ne kadardır? İşte detaylar...

Yılın son Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, vatandaşlara bir de müjde verdi. Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi daha keşfetti. Peki, Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Türkiye yıllık ne kadar doğalgaz kullanıyor? Türkiye'nin aylık ve yıllık kaç metreküp gaz ihtiyacı var?

NE KADAR DOĞALGAZ BULUNDU 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfinin olduğunu söyleyerek, "Bir zamanlar karada buluyorlardı ondan sonra burada bir şey yok deyip, betonu atıyorlardı. Biz şimdi onları yeniden hayata geçirdik. Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde bugün yeni bir müjdeyi paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Bölgeye komşu jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Karadeniz gazının ekonomik değerinden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü rakamla Karadeniz gazının uluslararası piyasalardaki değeri 1 trilyon doları aştı Onun için 2023 çok önemli. 85 milyon hep birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük değerini ülkemize kazandırmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz" dedi.

Erdoğan açıklamalarının devamın şunları söyledi:"Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz. Rabbimizin yardımı ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin desteği 2023 ve sonrasında sürekli yeni müjdelerle kamuoyunun huzuruna çıkmayı ümit ediyoruz. 7 uluslararası boru hattı, 2 yeraltı doğalgaz depolama tesisimiz enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkana sahibiz. Türk Akım Trakya'ya gelecek. Oradan da Batı'ya bizden gidecek. Rusya ile işbirliğimizde bu adımı atacağız. Amacımız ülkemizde gazın gazla rekabet edeceği pazar olacaktır.

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACI NE KADARDIR?

Türkiye'nin 2021 yılı doğalgaz tüketimi önceki yıla göre yüzde 23,5 artarak 59,6 milyar metreküp olmuştur.

2000-2020 yılları arası yıllık doğalgaz tüketimi 2009, 2015, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında önceki yıla göre düşüş gösterirken, diğer yıllarda artış göstermiştir.

Türkiye'nin yıllara göre doğalgaz tüketim miktarları:

2010 - 37.411.118.370 metreküp

2011 - 43.697.409.192 metreküp

2012 - 45.241.762.899 metreküp

2013 - 45.918.246.078 metreküp

2014 - 48.717.179.257 metreküp

2015 - 47.999.276.834 metreküp

2016 - 46.395.060.000 metreküp

2017 - 53.857.140.000 metreküp

2018 - 49.328.933.112 metreküp

2019 - 45.285.498.424 metreküp

2020 - 48.261.352.140 metreküp

2021 - 59.854.170.000 metreküp

2022 (Ocak-Nisan) - 25.464.960.000 metreküp

2023 - Bilinmiyor