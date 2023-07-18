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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Bulancak'ta sahibine teslim edildi

Otomobil Haberleri

İlçede sahibine teslim edilen ikinci Togg aracının anahtarı, sahibi Murat Aydın'a Samsun'da verildi. Aydın, Bulancak'ta Togg'a kavuşan ikinci kişi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Bulancak'ta sahibine teslim edildi.

İlçede şahsa teslim edilen ikinci araç olan Togg'un anahtarı, sahibi Murat Aydın'a Samsun'da verildi.

Aracıyla Giresun'a gelen Aydın, gazetecilere, ilk kurada 750'nci sırada olduğunu ifade ederek, Bulancak'ta Togg'a kavuşan ikinci kişi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Otomobil

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