Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk teslimatı Erzurum'da yapıldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Erzurum'da teslim edilen ilk aracı, Aziziye ilçesinde Erkan Aydınoğlu isimli vatandaşa ait araç oldu.

Anadolu kırmızısı rengindeki Togg'u Aziziye'de ikamet eden Erkan Aydınoğlu isimli vatandaş adına teslim alan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, direksiyonuna geçtiği Togg'la tur attı. Trafikteki sürücüler kadar çevredeki vatandaşların da büyük ilgisiyle karşılaşan Togg'un Aziziye turu adeta görsel bir şölene dönüştü. İlçe sakinleri, Başkan Orhan'ın kullandığı akıllı cihazı daha yakından görebilmek ve fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarışırken, Dadaşkent ve Ilıca'da boy gösteren Togg'u trafikte seyreden sürücüler de korna çalarak selamladı.

Togg ile oto plazaların bulunduğu sanayi semtinden başladığı turda 50. Yıl Caddesi, Gürcükapı ve Menderes Caddeleri üzerinden Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan Başkan Orhan, yol boyunca hem yayaları, hem de trafikteki araç sürücülerini selamladı. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülemeye çalıştığı Togg'la daha sonra Dadaşkent ve Ilıca'yı gezen Orhan, mükemmel sürüş deneyimine sahip olan akıllı cihazı Aziziye sakinleriyle de buluşturdu. Vatandaşların yolunu keserek sık sık durdurduğu ve birlikte fotoğraf çekilmeye çalıştığı otomobile ilçedeki gençlerin ve çocukların ilgisi de büyük oldu.

Bir anda şenlik alanına döndü

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan ilçe turunun ardından Togg'la Aziziye Belediyesi'ne gelen Başkan Orhan, akıllı cihazın şarj işlemini de yine burada gerçekleştirdi. Belediye binası önünde kurulan şarj istasyonunda Erzurum'un ve Aziziye'nin ilk Togg'unu şarj eden Orhan, "Bu eserle ne kadar övünsek ve ne kadar iftihar etsek azdır" dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli gururu olan Togg'un Türkiye Yüzyılı adına kazanılmış bir şaheser olduğunu dile getiren Orhan, şunları kaydetti:

"Bir kere şunu ifade etmeliyim. Sürüş keyfi mükemmel, insana verdiği güven çok daha ayrı. Araçtaki sessizlik işe ayrı bir ahenk katıyor. Çok ciddi anlamda hızı var. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu haklı gururu yaşamanın sevinci içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlçemizde tur attık, vatandaşlarımızın ilgisi de büyük oldu. Onların gözlerindeki mutluluk ve yaşadıkları haz da bizi ayrıca mutlu etti. Biz bunun mutluluğunu da yaşadık. Aziz milletimize bu gururu yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Togg'un şarjı Aziziye'den

Aziziye Belediyesi'nin güneş enerji santralleri ile beslenen şarj istasyonunda enerji ihtiyacı karşılanan Togg'un sahibi Erkan Aydınoğlu'na teşekkür eden Başkan Orhan, "Aracını bizim teslim almamızı isteyen kıymetli hemşehrimizin mutluluğuna ortak olduk, bu gururu birlikte yaşadık. Aracını kazasız belasız güle güle kullansın, hayırlı olsun inşallah. Togg'unu belediyemizdeki şarj istasyonumuzda dilediği zaman da şarj edebilir" şeklinde konuştu. - ERZURUM