Türkiye'nin yerli otomobili Togg'tan 5 bin 604 adet T10X teslimatı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un eylül ayında 2 bin 204 adet T10X teslimatı gerçekleştirildi. Mayıs ayından bu yana toplamda 5 bin 604 adet T10X kullanıcılarla buluştu.

TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg satışlarında, eylül ayında 2 bin 204 T10X teslim edilirken, mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen teslimat sayısı 5 bin 604 oldu.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Sadece eylül ayında 2 bin 204, teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana ise toplam 5 bin 604 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk" denildi.