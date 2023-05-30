Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Sivas'ta lise öğrencilerine tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli Sivas'ta lise öğrencilerinin beğenisine sunuldu.

Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen tanıtım töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanvekili Turan Topgül, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u öğrencilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin son yıllardaki yerli ve milli üretim hamlesi hakkında bilgiler veren Topgül, "Bizim jenerasyon Togg'u, İHA'yı, SİHA'yı, TCG Anadolu'yu, Kaan'ı, Kızıl Elma'yı üretti ama eminim ki geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz de bunların daha iyilerini üreteceklerdir." dedi.

Bu arada Şarkışlalı hayırsever vatandaşların adaklarından oluşan kurban etlerinden yapılan döner öğrencilere ikram edildi.

Şarkışla Hacı Murat Cami Müezzini Bekir Arslan katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Togg ile gezinti imkanı sağlanan öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirdi.