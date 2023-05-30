Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Sivas'ta lise öğrencilerine tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Sivas'ta lise öğrencilerine tanıtıldı

Otomobil Haberleri

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli Sivas'ta lise öğrencilerinin beğenisine sunuldu. Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen tanıtım töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanvekili Turan Topgül, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u öğrencilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli Sivas'ta lise öğrencilerinin beğenisine sunuldu.

Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen tanıtım töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanvekili Turan Topgül, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u öğrencilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin son yıllardaki yerli ve milli üretim hamlesi hakkında bilgiler veren Topgül, "Bizim jenerasyon Togg'u, İHA'yı, SİHA'yı, TCG Anadolu'yu, Kaan'ı, Kızıl Elma'yı üretti ama eminim ki geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz de bunların daha iyilerini üreteceklerdir." dedi.

Bu arada Şarkışlalı hayırsever vatandaşların adaklarından oluşan kurban etlerinden yapılan döner öğrencilere ikram edildi.

Şarkışla Hacı Murat Cami Müezzini Bekir Arslan katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Togg ile gezinti imkanı sağlanan öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Otomobil

Türkiye Sivas TOGG Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title