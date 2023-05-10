Türkiye'nin yerli otomobili TOGG Nevşehir'de görücüye çıktı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Nevşehir'de görücüye çıktı. Milli İrade Caddesi'nde bulunan Nejdet Ersan Parkı önünde sergilenen T10X'e vatandaşlar yoğun ilgi göstererek adeta bağrına bastı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye'nin pek çok noktasında görücüye çıkıyor.

Nevşehir'de sergilenen araç vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. TOGG'U yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirerek, otomobil hakkında yetkililerden bilgi aldı.

TOGG ile tanıtım alanına gelen AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran" Çok mutluyuz. Bu gururu bize yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Büyük bir onur, büyük bir keyif. Yerli ve milli aracımızın şehrimize gelmesi milletimizin, vatandaşımızın çok büyük bir ilgisi var. Türk Milletinin fırsat verildiğinde neler yapabileceğinin en güzel göstergesi bu gün şehrimizde" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u gazetecilerde yakından inceledi. TOGG'un Nevşehir'e geleceği günü merakla beklediklerini söyleyen Gazeteci Alparslan Körükçü'de "Tüm Türkiye gibi bizde çok merak ediyorduk. Türkiye'yi de dolaşmaya başladı Nevşehir'e geleceği günü dört gözle bekler olduk. Bu güne nasip miş. TOGG bu gün Nevşehirliler ile buluştu. Çok merak ediyordum. İçi dışı nasıl diye. Şu anda içinde oturuyoruz. Muhteşem bir dizayn, muhteşem bir tasarım var. Tüm milletimizin arzusu olduğu gibi bizimde arzumuz. Almak inşallah bize nasip olur dedi"

TOGG'u yakından inceleyenler asında öğrenciler de vardı. Öğrenci İlhan Can Köse "Bu araç hiç bir şey yapıyor diyenlere gelsin. Bu ücrete en güzel performansı bir araç olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Nevşehir'de ilgiyle ve özlemle karşılanan Yerli ve milli otomobil yakın bir zamanda Nevşehir Valisinin de makam aracı olması bekleniyor.