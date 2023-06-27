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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kastamonu'da teslim edildi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kastamonu'da teslim edildi

Otomobil Haberleri

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden bir esnafa teslim edildi. Kastamonu'ya teslim edilen ilk Togg olma özelliği taşıyan araç, Otogar mevkisinde kamyondan indirildi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden bir esnafa teslim edildi.

Kastamonu'ya teslim edilen ilk Togg olma özelliği taşıyan araç, Otogar mevkisinde kamyondan indirildi.

Aracın sahibi Cezmi Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada Togg'u almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Aracın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, "Milli aracımızdan gurur duyuyorum. Herkese hayırlı olsun, sadece benim değil hepimizin, memleketimizin arabası. Togg'u ilk çıktığı günden beri destekliyor ve takip ediyoruz. Bu aracı bu teknolojide bu fiyata alamazsınız. Aracın benim olmasından ziyade Cide ilçemize gelmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Duaların okunması ve kurban kesilmesinin ardından vatandaşlar Togg'u inceledi.

Kaynak: AA / Emre Akkaya - Otomobil

Kastamonu Türkiye TOGG Otomobil Haberler

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