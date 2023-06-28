Üye Girişi
Haberler
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Giresun'da teslim edildi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Giresun'da teslim edildi

Otomobil Haberleri

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Giresun'un Bulancak ilçesinde iş insanına teslim edildi. Aracın anahtarı sahibi Muhammet Mercan'a Samsun'da verildi. Mercan ve ailesi, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Giresun'un Bulancak ilçesinde iş insanına teslim edildi.

Giresun'a şahsa teslim edilen ilk Togg olma özelliği taşıyan aracın anahtarı sahibi Muhammet Mercan'a Samsun'da verildi.

Aracıyla Giresun'a gelen Mercan, gazetecilere, Togg'a sahip olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mercan ve ailesi, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Otomobil

Bulancak Türkiye Giresun Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title