Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Giresun'da teslim edildi
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Giresun'un Bulancak ilçesinde iş insanına teslim edildi. Aracın anahtarı sahibi Muhammet Mercan'a Samsun'da verildi. Mercan ve ailesi, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Giresun'un Bulancak ilçesinde iş insanına teslim edildi.
Giresun'a şahsa teslim edilen ilk Togg olma özelliği taşıyan aracın anahtarı sahibi Muhammet Mercan'a Samsun'da verildi.
Aracıyla Giresun'a gelen Mercan, gazetecilere, Togg'a sahip olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Mercan ve ailesi, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Otomobil