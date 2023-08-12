Türkiye'nin yerli otomobili Togg, gelin arabası olarak kullanıldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Manisa'nın Kula ilçesinde gelin arabası oldu. Gemlik rengi Togg, törene katılanlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

Doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle gri ihtişamından ilham alınarak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un renklerinden birine ev sahipliği yapan Manisa'nın Kula ilçesinde Gemlik rengi Togg, genç çiftin gelin alma töreninde gelin arabası olarak kullanıldı. Nurdan-Mahmut Çatar ailesinin kızı öğretmen Aylin ile Gülşen-Osman Bircan ailesinin oğlu mühendis Muhammet Semih'in düğün töreninde damadın akrabası Mehmet Sencer Türkmen'e ait olan Gemlik rengi Togg, törene katılanlar tarafından da ilgiyle karşılandı. Alaşehir ilçesinden Kula'ya gelen damat tarafı, tekbir ve dualarla baba ocağından çıkarılan gelini Togg'a bindirerek konvoy eşliğinde Kula'dan ayrıldı.

Türkiye'nin Devrim arabasında yarım kalan hayallerinin Togg ile tamamlandığını ve buna benzer törenleri yerli ve milli bir otomobille yapma imkanı bulduklarından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Mehmet Sencer Türkmen, 15 gün önce teslim adlığı Gemlik rengindeki Togg'u damadın isteğiyle gelin arabası yaptıklarını söyledi. Türkmen, "Aracımı 15 gün önce İzmir'deki teslimat noktasından teslim aldım. O günden bu yana keyifle kullanıyorum. Hakikaten yerli ve milli bir araç olması sebebiyle çok mutluyuz. Bizim Devrim arabasında yarım kalan hayallerimiz vardı. Ülkemizin o kursağında kalmış hayalleri, bugün gerçeğe dönüştü ve araç olarak şu an buna biniyoruz, bununla gezebiliyoruz ve bugün bir gelin alma törenini bu aracımızla yapıyoruz. Örneklerini görmüştük, sayın bakanlarımız ve vekillerimiz sünnetler ve düğünler için Togg araçlarını genç çiftlere teslim edip kullandırmışlardı. Bugün de böyle bir şey bize nasip oldu. Damat Muhammet kardeşim benim çok sevdiğim bir akrabam. Alaşehir'den çıktık, Kula ilçemize geldik. Burada inşallah gelinimizi alacağız. Şimdi tekbir sesleriyle gelinimiz iniyor. İnşallah hem bu araç onlara hayırlı olur hem de inşallah o evlilikleri mutlu olur, huzurlu olur. Rabbim iki cihanda kendilerini mesut etsin diliyorum" ifadelerini kullandı.

Damat Muhammet Bircan ise, mutlu günlerinde kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için Mehmet Sencer Türkmen'e teşekkür etti. - MANİSA