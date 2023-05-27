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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bolvadin'de tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bolvadin'de tanıtıldı

Otomobil Haberleri

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ilgi gördü. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in makam aracı olan Togg, Bolvadin'de Çarşı Meydanı'na getirildi. Vatandaşlar, ilgi gösterdikleri Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi, yetkililerden araç hakkında bilgi aldı. Zeybek'in yanı sıra AK Parti milletvekili Hasan Arslan, MHP milletvekili Mehmet Taytak ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşların yerli otomobil sevincine ortak oldu.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ilgi gördü.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in makam aracı olan Togg, Bolvadin'de Çarşı Meydanı'na getirildi.

Vatandaşlar, ilgi gösterdikleri Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi, yetkililerden araç hakkında bilgi aldı.

Zeybek'in yanı sıra AK Parti milletvekili Hasan Arslan, MHP milletvekili Mehmet Taytak ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşların yerli otomobil sevincine ortak oldu.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Otomobil

Mehmet Zeybek yerli oto Türkiye TOGG Otomobil Haberler

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