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Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bolvadin'de görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bolvadin'de görücüye çıktı

Otomobil Haberleri

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde görücüye çıkan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X büyük beğeni toplarken, vatandaşlar Togg'u davul zurna eşliğinde karşıladı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde görücüye çıkan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X büyük beğeni toplarken, vatandaşlar Togg'u davul zurna eşliğinde karşıladı.

Togg, Bolvadin'de görücüye çıktı. Çarşı Meydanı'na getirilen Togg'u görenler fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Aracın içerisine girerek inceleyen vatandaşlar, yetkililerden aracın donanımı hakkında da bilgiler aldı. Yoğun bir kalabalığın olduğu tanıtımda, vatandaşların Togg'a olan ilgisi dron ile de görüntülendi.

Togg'u inceleyen ilçe sakinlerinden Abdülaziz Ören isimli genç, Togg'u daha önce hep televizyonlarda gördüklerini kaydederek, Bolvadin'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Karahisar Türkiye TOGG Otomobil Haberler

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