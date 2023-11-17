Türkiye'nin yeni yerli otomobili Amperino görücüye çıktı

Amperino, Türkiye'nin yeni yerli otomobili olarak tanıtıldı. Şehir içi kullanımda 180 km menzil sunan araç, 90 km/s hıza ulaşabiliyor. 2024 yılında seri üretimine başlanması planlanan Amperino'nun fiyatı ise 600 bin TL civarında olacak.

Türkiye'de otomotivle ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Togg ile önemli bir kapıyı aralayan ülkemiz yerli bir modelin daha doğuşuna şahitlik yapıyor. Peki yeni yerli otomobil Amperino neler sunacak ve nasıl görünecek? İşte ayrıntılar!

Amperino görücüye çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Öncelikle Citroen Ami gibi küçük boyutlu araçlar arasında en iyi menzile sahip olanları dahi 70-80 km menzil sunuyorken Amperino tek şarjla tam 180 km gidebiliyor. Bu da özellikle şehir içi kullanımda büyük bir avantaj sağlıyor. Aracın dışarıdan boyutlarına baktığımızda ise 3159 mm uzunluğa, 1500 mm genişliğe ve 150 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz.

Buna ek olarak, birçok rakibi 50 km/s hızları bile göremezken Amperino rahat bir şekilde 90 km/s hıza ulaşabiliyor. Aracın üç kişilik olduğu ve 370 litre bagaj hacmine sahip olduğu belirtiliyor. Burada en dikkat çeken detay ise 16 yaşında ve motorsiklet ehliyetine sahip olanların bu aracı kullanabilmesi.

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Milliyet'in haberine göre Amperino için belirli bir fiyat skalası bulunmuyor. Ancak şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven'in açıklamasını göz önünde bulundurarak 600 bin TL civarlarında olacağını söyleyebiliriz.

Otomobilin 2024 yılında asfalta ayak basması bekleniyor. İlk etapta 10 adet üretilecek modelin 2025 yılı itibariyle seri üretiminin başlaması bekleniyor. Son olarak modelin arkadan çekişli olduğunu ve arka tarafında teker içi iki motoru bulunduğunu belirtelim.

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