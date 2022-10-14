UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan karşılaşmalar sonrası UEFA ülke sıralaması merak edildi. Futbolseverlerin merakla araştırdığı konulardan biri ise Türkiye'nin ülke puanı kaç? sorusu oldu. Skorların belli olmasıyla beraber Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri merak edildi. Peki, Türkiye'nin ülke puanı kaç? UEFA Türkiye sıralamada kaçıncı? Türkiye ülke puanı ne kadar? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye'nin ülke puanı kaç? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan karşılaşmalar sonrası UEFA ülke sıralaması merak edildi. Futbolseverlerin merakla araştırdığı konulardan biri ise Türkiye'nin ülke puanı kaç?sorusu oldu. Peki, Türkiye'nin ülke puanı kaç? UEFA Türkiye sıralamada kaçıncı? Türkiye ülke puanı ne kadar? Türkiye ülke sıralamasında kaçıncı sırada?

TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI KAÇ OLDU?

4 temsilcimizin de sahadan galibiyetle ayrılması ülke puanına da ciddi katkı yaptı. Türkiye, ülke sıralamasında 4 basamak birden yükselerek 14. sıraya yerleşti.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE İLK

Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 yenerek Fransa'ya gönderdi. Konferans Ligi'nde Başakşehir, sahasında RFS'yi 3-0'la geçerken, Sivasspor ise Ballkani karşısında Kosova'da geriden gelerek 2-1 kazandı. 4 galibiyetiyle birlikte, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez tüm Türk takımları aynı günü galibiyetle kapadı.