Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanına büyük katkı sağladı. Peki, Türkiye'nin UEFA ülke puanı değişti mi? UEFA takım sıralaması 2023 nedir? Türkiye ülke puanı sıralaması güncel! İşte son detaylar…

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Avrupa'daki 4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı. Peki, Türkiye'nin UEFA ülke puanı değişti mi? UEFA takım sıralaması 2023 nedir? Türkiye ülke puanı sıralaması güncel! İşte son detaylar…

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Türkiye'yi temsil ediyor. Ülkemiz, UEFA ülke puanında başlangıçta 13. sırada yer almıştı. Ancak alınan sonuçlarla Türkiye'nin yükselişi devam ediyor. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından Adana Demirspor ve Beşiktaş da tur atlayarak Türk futbolunu başarıyla temsil ediyorlar.

UEFA TAKIM SIRALAMASI 2023 NEDİR?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris'i 1-0 yendi. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu 4-0 mağlup etti. Beşiktaş Tirana'yı 2-0, Adana Demirspor ise Cluj'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetlerle birlikte takımlarımız bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı. Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.

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TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.300

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.899

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- İsviçre: 28.475

12- TÜRKİYE: 28.350

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750