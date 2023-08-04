Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin UEFA ülke puanı değişti mi? UEFA takım sıralaması 2023 nedir? Türkiye ülke puanı sıralaması güncel!

Gündem Haberleri

Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanına büyük katkı sağladı. Peki, Türkiye'nin UEFA ülke puanı değişti mi? UEFA takım sıralaması 2023 nedir? Türkiye ülke puanı sıralaması güncel! İşte son detaylar…

Türk takımları Avrupa'da 4'te 4 yaptı, UEFA ülke puanı yenilendi! İşte son durumTürk takımları Avrupa'da 4'te 4 yaptı, UEFA ülke puanı yenilendi! İşte son durum

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Avrupa'daki 4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı. Peki, Türkiye'nin UEFA ülke puanı değişti mi? UEFA takım sıralaması 2023 nedir? Türkiye ülke puanı sıralaması güncel! İşte son detaylar…

Bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Türkiye'yi temsil ediyor. Ülkemiz, UEFA ülke puanında başlangıçta 13. sırada yer almıştı. Ancak alınan sonuçlarla Türkiye'nin yükselişi devam ediyor. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından Adana Demirspor ve Beşiktaş da tur atlayarak Türk futbolunu başarıyla temsil ediyorlar.

Türkiye'nin UEFA ülke puanı değişti mi? UEFA takım sıralaması 2023 nedir? Türkiye ülke puanı sıralaması güncel!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris'i 1-0 yendi. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu 4-0 mağlup etti. Beşiktaş Tirana'yı 2-0, Adana Demirspor ise Cluj'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetlerle birlikte takımlarımız bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı. Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.

Türkiye'nin UEFA ülke puanı değişti mi? UEFA takım sıralaması 2023 nedir? Türkiye ülke puanı sıralaması güncel!

İlgili Haberler
UEFA ülke puanı sıralaması! (GÜNCELLENDİ) UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu mu, Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç oldu?UEFA ülke puanı sıralaması! (GÜNCELLENDİ) UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu mu, Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç oldu?

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.300

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.899

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- İsviçre: 28.475

12- TÜRKİYE: 28.350

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750

Türkiye'nin UEFA ülke puanı değişti mi? UEFA takım sıralaması 2023 nedir? Türkiye ülke puanı sıralaması güncel!

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

Adana Demirspor Galatasaray Fenerbahçe Adanaspor Beşiktaş Türkiye Gündem Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title