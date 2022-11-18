Türkiye'nin uçak gemisi var mı? KAÇ TANE? Uçak gemimiz var mı?

Türkiye'nin uçak gemisi var mı merak ediliyordu. Türkiye'nin ilk uçak gemisi LHD Anadolu hakkında yeni gelişmeleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Peki, Türkiye'nin uçak gemisi var mı? Uçak gemimiz var mı? Türkiye'nin uçak gemisi kaç tane? İşte Türkiye'nin uçak gemisi!

Türkiye'nin uçak gemisi var mı? Türkiye'nin ilk uçak gemisi LHD Anadolu hakkında yeni gelişmeleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Peki, Türkiye'nin uçak gemisi var mı? Uçak gemimiz var mı? Türkiye'nin uçak gemisi kaç tane? İşte Türkiye'nin uçak gemisi ve detaylar...

TÜRKİYE'NİN UÇAK GEMİSİ VAR MI?

Türkiye'nin 1 adet uçak gemisi bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan LHD Anadolu'ya ilişkin yeni gelişmeler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yeni paylaşıma göre uçak gemisine ilk helikopterler iniş yaptı. Açıklamada, "Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar" denildi.

HELİKOPTERLER GEMİYE KONUŞLANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz LHD-ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar" ifadelerine yer verildi.

ALTAY TANKI TESTİ YAPILMIŞTI

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise geçtiğimiz günlerde uçak gemisi ile ilgili, "ANADOLU gemimizin tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce ANADOLU gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve ANADOLU'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

GEMİ 2019'DA DENİZE İNMİŞTİ

Demir ayrıca, "Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022 itibariyle deniz kabul testlerine başladı ve halen devam ediyor. İnşallah bu yıl sonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz" dedi.