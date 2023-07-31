Türkiye'nin Turizm Geliri 2. Çeyrekte Yüzde 23 Arttı

Türkiye'nin turizm geliri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar, ziyaretçi sayısı da yüzde 17,2 artışla 13 milyon 995 bin 495 kişi oldu.

TÜRKİYE'nin turizm geliri 2'nci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar, ziyaretçi sayısı da yüzde 17,2 artışla 13 milyon 995 bin 495 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan-mayıs-haziran 2023 dönemini kapsayan yılın 2'nci çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,5'i Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçilerin yaptığı harcamaların 9 milyar 714 milyon 687 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 260 milyon 620 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 artarak 1 milyar 766 milyon 639 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 611 milyon 638 bin dolarını kişisel, 155 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,7 artarak 2 milyon 877 bin 450 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 614 dolar olarak gerçekleşti.