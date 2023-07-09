Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeşilin her tonunu barındıran ağaçların göle yansımasıyla görsel bir şölen sunuyor. Ziyaretçiler doğayla baş başa bir gün geçirmek ve eşsiz manzarayı görmek için tabiat parkını tercih ediyor.

Türkiye'nin saklı cenneti Borçka Karagöl ziyaretçilerini ağırlıyor

ARTVİN - Türkiye'nin "saklı tabiat cennetleri" arasında gösterilen Borçka Karagöl, yeşilin her tonunu barındıran ağaçların göle yansımasıyla görsel bir şölen sunuyor.

Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İlçe merkezine 27 kilometre mesafede yer alan ve Türkiye'nin "saklı tabiat cennetleri" arasında gösterilen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeşilin her tonunu barındıran ağaçları, yürüyüş yolları, piknik ve kamp alanlarıyla turistlerin vaz geçilmez noktalarından biri.

Orman içerisinde yer alan Karagöl eşsiz manzarası ve yansımasıyla ziyaretçilerine güzel görüntüler sunuyor.

Doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyen doğa ve fotoğraf tutkunları, tabiat parkının yolunu tutuyor.

Eşiyle birlikte Osmaniye'den Karadeniz turuna çıkan Aytekin Kavcı, Borçka Karagöl'ü Türkiye'de gördüğü en iyi yerlerden biri olarak değerlendirerek "Türkiye'nin %90'ına gezdim sonuna kadar ama böyle bir manzara böyle bir güzellik daha önce rast gelmemişti. Pürüzsüz saf doğa, yeşillik dokunulmamış harika yani."dedi.

Bitlis'ten balayı turuna çıkan Büşra Öksüz ve Ramazan Öksüz çifti ise;" Sosyal medyadan gördük eşimle yeni evlendiğimiz için bir gezi turu yapalım dedik. Buralar müthiş gerçekten inanılmaz herkese tavsiye ediyorum. En çok büyüleyen şey her tarafın bu kadar yeşillik temiz olması burada gerçek nefes alabildik yani."

Sosyal medyadan sürekli gördüğünü ve doğasını çok merak ettiğini belirten Mine Beştepe, Borçka Karagöl'ü görmek için Sakarya'dan geldiği söyledi. Beştepe;" Sonunda gelebildim. Sürekli instagram'dan, YouTube'dan gördüğüm bir yerdi. Bir çok videoyu izleyip gelmiştim bir bilgim vardı yani burayla alakalı çok merak ettiğim bir yerdi. Doğasını falan çok merak ediyordum.Çok enteresan ve çok da güzel bir yer açıkçası. Balıkları gölü ne bileyim ağaçları yeşili gerçekten çok güzel nefes aldığınızı hissedebiliyorsunuz."

İstanbul'dan arkadaşlarıyla Borçka Karagöl'e gelen Emre Baki;" Karadeniz gezisi olarak çıktık yola ve şu an Artvin'deyiz oldukça güzel gözüküyor. Yollarda arabayla çıkarken tabii ki zorluk yaşadık çünkü bozuk yollar. Kirletilmemiş Doğal yaşam devam ediyor. yeşillikler çok iyi. Güzel olan taraflardan biri de yerlerde çöp göremedim. Çok fazla yabancı turistik göremedim yerel halkımız var. Onun dışında suda balıklar ve kano tarzı şeyler yapılıyor çok güzel."