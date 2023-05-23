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Türkiye'nin Otomobili Togg Pazar'da Tanıtıldı

Türkiye'nin Otomobili Togg Pazar'da Tanıtıldı

Otomobil Haberleri

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat'ın Pazar ilçesinde gerçekleştirildi. İlçeye getirilen Togg ile vatandaşların alkışları arasında şehir turu yapıldı. Daha sonra Hükümet Konağı önünde sergilenen araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat'ın Pazar ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçeye getirilen Togg ile vatandaşların alkışları arasında şehir turu yapıldı. Daha sonra Hükümet Konağı önünde sergilenen araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Togg'un hayırlı olmasını diledi.

Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Celal Akın ve Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş da aracı inceledi.

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Kaynak: AA / Otomobil

Hisarcık Türkiye Tokat TOGG Otomobil Haberler

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