Türkiye'nin Otomobili Togg Pazar'da Tanıtıldı

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Tokat'ın Pazar ilçesinde gerçekleştirildi. İlçeye getirilen Togg ile vatandaşların alkışları arasında şehir turu yapıldı. Daha sonra Hükümet Konağı önünde sergilenen araç, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.