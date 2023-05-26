Türkiye'nin Otomobili Togg, Ertuğrulgazi Türbesi'nde Görücüye Çıktı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından üretilen T10X model elektrikli araç, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'teki Ertuğrulgazi Türbesi önünde sergilendi. Türklerin ilk ve son aracı yan yana getirilerek minik bir gösteri yapıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından üretilen T10X model elektrikli araç Ertuğrulgazi Türbesi önünde görücüye çıktı. Türbede atlı nöbetçiler Togg'u incilerken, Türklerin ilk ve son aracını yan yana getirerek minik bir gösteri sergiledi.

Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil Togg, Türkiye'nin pek çok noktasında görücüye çıkmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'te devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti Lideri Ertuğrul Gazi Türbesi önüne getirildi. Burada türbe önünde alp kıyafetli saygı nöbeti yapan askerler tarafından incelendi. Ardından atlı nöbetçilerde Togg incilerken, Türklerin ilk ve son aracını yan yana getirerek minik bir gösteri sergiledi.

Programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'da katılarak, "Türk milleti tarihinden aldığı ilhamla ecdadının izinde. Gururumuz, yerli ve milli otomobilimiz, Togg ile Atamız Ertuğrul Gazi'nin huzurundayız. Bilecik'imize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. - BİLECİK