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Türkiye'nin Otomobili Togg, Demirci'de Tanıtıldı

Türkiye'nin Otomobili Togg, Demirci'de Tanıtıldı

Otomobil Haberleri

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi. Tanıtım etkinliğine AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Belediye Başkanı Selami Selçuk ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar da katıldı.

Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tanıtım etkinliğine AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Belediye Başkanı Selami Selçuk ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar da katıldı.

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Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Otomobil

Demirci Türkiye Manisa TOGG Otomobil Haberler

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