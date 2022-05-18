Türkiye'nin NATO'da veto hakkı var mı? Veto ederse ne olur? - Haberler

Türkiye'nin NATO'da veto hakkı var mı? İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak istemesi, dünya siyasetinde büyük tartışma yarattı. Türkiye ; İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine, terör gruplarına sahip çıktıkları gerekçesiyle sıcak bakmıyor. İki ülke, Türkiye'yi ikna etmek için heyet gönderme kararı aldı; ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zahmet buyurmasınlar" yorumunda bulundu. Peki, Türkiye'nin NATO'da veto hakkı var mı? Veto ederse ne olur? İşte detaylar...

TÜRKİYE'NİN NATO'DA VETO HAKKI VAR MI?

İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, "NATO'ya üye olacak ülkeler, PKK-YPG terör örgütlerine destek vermemeli" dedi.

Bu gelişmelerin ardından akıllara Türkiye NATO üyeliklerini veto ederse ne olur? sorusu geldi.

Kurulduğu tarihte 12 üyesi olan NATO'da günümüzde 30 ülke bulunmakta ve NATO üyeliği " Nato Antlaşması'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine" açıktır. Bir ülkenin NATO üyesi olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin de oybirliği ile üyeliği onaylaması gerekir. Bu sebeple İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye veto ederse Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olamaz.

Üye ülkeler her gün çok çeşitli seviyelerde ve alanlarda güvenlik sorunlarına ilişkin istişareler yapmakta ve kararlar almaktadır.

NATO kararı" 30 üye ülkeden her birinin müşterek şekilde aldığı kararının neticesidir. Tüm kararlar oy birliğiyle alınmaktadır.

Her gün yüzlerce resmi görevli (sivil veya askeri uzman olarak) gerektiğinde ulusal delegasyonlarla ve NATO genel merkezi çalışanlarıyla iş birliği halinde bilgi alışverişinde bulunmak, düşüncelerini paylaşmak ve kararların hazırlanmasına yardım etmek üzere NATO genel merkezine gelmektedir.

40 üye olmayan ülke, politik ve güvenlikle ilişkili sorunları hususunda NATO ile iş birliği yapmaktadır. Bu ülkeler İttifak ile diyalog ve uygulamalı iş birliği sürdürmektedir ve birçoğu NATO liderliğinde düzenlenen operasyonlara ve görevlere katılmaktadır. NATO aynı zamanda çok çeşitli uluslararası kuruluş ile iş birliği halindedir.

Ortak ülkeler, üye ülkelerle aynı karar verme yetkisine sahip değildir.

NATO ÜYESİ ÜLKELER VE ÜYE OLDUKLARI YILLAR

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLE?İK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAG (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

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