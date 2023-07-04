Türkiye'nin Mısır, Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Salih Mutlu Şen hangi görevlerde bulundu? Salih Mutlu Şen biyografi

Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Bununla birlikte 13 yıl sonra Kahire'ye Türkiye büyükelçisi atandı. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen gelişmelerde Türkiye'nin Mısır, Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Salih Mutlu Şen hangi görevlerde bulundu? Salih Mutlu Şen biyografisi! İşte detaylar…

Uzun süredir ilişkilerin gergin seyrettiği Türkiye ve Mısır arasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Kupası'nın açılışı için davet edildiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile tokalaşması ile başlayan normalleşme süreci sonrasında yeni bir adım daha atıldı. Peki, Türkiye'nin Mısır, Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen kimdir, nereli, kaç yaşında? Salih Mutlu Şen hangi görevlerde bulundu? Salih Mutlu Şen biyografisi! İşte detaylar…

KAHİRE'NİN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ SALİH MUTLU ŞEN KİMDİR?

1964 yılında Emirdağ'da doğan kişi, ilköğretimini Emirdağ'da tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Eskişehir'e taşındı. Eskişehir Anadolu Lisesi'ni 1983 yılında bitirdi. Ardından 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne başladı ve 1989 yılında başarıyla tamamladı.

1992 yılında Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başladı, ancak askerlik nedeniyle 1993 yılında görevinden ayrıldı. Sonrasında 1993'te Çok Taraflı Ekonomik Kuruluşlar Dairesi'nde Aday Meslek Memuru ve Ataşe, 1994'te Kabil Büyükelçiliği'nde Ataşe ve Üçüncü Katip, 1996'da AGİT Daimi Temsilciliği'nde Üçüncü Katip, 1998'de Küresel Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Dairesi'nde Üçüncü Katip olarak görev yaptı. 1998 yılında istifa ederek görevinden ayrıldı.

2000 yılında Konsolosluk Yasadışı Göç Kontrolü Dairesi'nde Üçüncü Katip, 2002'de Riyad Büyükelçiliği'nde İkinci Katip ve Başkatip, 2004'te Varşova Büyükelçiliği'nde Başkatip ve Müsteşar olarak görev yaptı. 2006 yılında Çok Taraflı Kültürel İşler Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak atandı.

2008-2012 yılları arasında Cidde Başkonsolosu olarak görev yaptı.

2012-2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı olarak elçi unvanıyla görev aldı. 2014 yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı'nda daire başkanı olarak görev yaptı ve 2014-2015 yılları arasında Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Temmuz 2015 - Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. Halen Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir.