Mehmet Şimşek'in önderliğinde yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu tutumu etkilerini göstermeye başladı. Yeni yönetimle birlikte gerilemeye başlayan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde değişiklikler meydana geldi. Peki, Türkiye'nin kredi risk primi ne kadar oldu? kredi risk primi kaç olmalı, yükselirse ne olur? Türkiye kredi risk primi nedir? İşte detaylar…

Mayısta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi, gerilemeye devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde yaşanan değişiklikler sonrası yurttaşlar soruyor: Türkiye'nin kredi risk primi ne kadar oldu? kredi risk primi kaç olmalı, yükselirse ne olur? Türkiye kredi risk primi nedir? İşte detaylar…

TÜRKİYE'NİN KREDİ RİSK PRİMİ NE KADAR OLDU?

Mayısta yapılan genel seçimler sonrasında, yeni ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" yaklaşımı sayesinde Türkiye'nin risk primi düşüş eğilimini sürdürüyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 398 baz puana inerek 8 Kasım 2021 tarihinden bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda.

TÜRKİYE KREDİ RİSK PRİMİ NEDİR?

Yatırımcıların ve piyasanın güvenini kazanmak, ekonomik istikrarı sağlamak için alınan tedbirler ve yönetim tarafından yapılan olumlu adımlar, risk primindeki bu olumlu gelişmeyi desteklemektedir. Türkiye ekonomisi için daha düşük risk primi, uluslararası finansal piyasalarda ülkeye olan güvenin arttığını ve yatırımcıların risk algısının olumlu yönde değiştiğini göstermektedir.

KREDİ RİSK PRİMİ KAÇ OLMALI, YÜKSELİRSE NE OLUR?

Kredi risk primi, bir ülkenin veya şirketin borçlanma maliyetini ve kredi riskini gösteren önemli bir göstergedir. Kredi risk primi, genellikle "Credit Default Swap" (CDS) adı verilen bir türev enstrümanıyla ölçülür ve genellikle baz puan cinsinden ifade edilir.

Kredi risk primi, ülkenin veya şirketin kredi riskinin yüksek olduğunu gösterdiğinde genellikle yükselir. Yani, yüksek kredi risk primi, yatırımcıların o ülke veya şirkete olan borçlarını geri ödeyememe ihtimalinin arttığını düşündüklerini gösterir. Bu da o ülke veya şirketin borçlanma maliyetinin artmasına neden olur.

Bir ülkenin veya şirketin kredi risk primi yükselirse, aşağıdaki olumsuz etkiler ortaya çıkabilir:

1. Borçlanma Maliyetleri Artar: Yüksek kredi risk primi, ülkenin veya şirketin borçlanma maliyetlerinin artmasına neden olur. Yatırımcılar, daha yüksek bir faiz oranı talep ederler ve bu da borçlanma maliyetlerini artırır.

2. Yatırımcı Güveni Azalır: Yüksek kredi risk primi, yatırımcıların o ülkeye veya şirkete olan güvenini azaltır. Bu da yabancı sermaye girişinin azalmasına ve yerli yatırımcıların riski azaltmak için çıkış yapmasına neden olabilir.

3. Para Birimi Değer Kaybedebilir: Yüksek kredi riski, ülkenin para biriminin değerini düşürebilir. Çünkü yatırımcılar, para birimine olan güvenlerini kaybedebilir ve döviz talebi artabilir.

4. Ekonomik Büyüme Yavaşlar: Yüksek kredi riski ve yüksek borçlanma maliyetleri, yatırımların ve tüketimin azalmasına ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olabilir.

Bu nedenle, düşük bir kredi risk primi, bir ülkenin veya şirketin finansal sağlığının güçlü olduğunu ve yatırımcıların güvenini kazandığını gösterirken, yüksek bir kredi risk primi olumsuz ekonomik etkilere yol açabilir. Ülke ve şirketler genellikle kredi riskini azaltmak için mali disiplin uygular ve güvenilir ekonomik politikalar benimserler.