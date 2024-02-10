Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu tamamlandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı 21 gün sonra dünyaya döndü

Bakan Kacır, Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Sizinle gurur duyuyoruz. Tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz"

" Türkiye, insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açmıştır"

ANTALYA - Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, yaklaşık 48 saat süren bir yolculuğun ardından ABD'nin Florida açıklarında okyanusa indi. Kapsülün, yer ekibi tarafından gemiye alınmasının ardından, Ax-3 ekibi Dragon kapsülünden çıkarıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yolculuğun tamamlanmasından hemen sonra Alper Gezeravcı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Kacır, "Sizinle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirdiniz. Tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz" dedi.

"Sizinle iftihar ediyoruz"

Gezeravcı'nın sağlık durumunu soran Bakan Kacır, "Sizinle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirdiniz. Tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz. Antalya'da Türkiye'nin pırıl pırıl evlatlarıyla bir aradayız. Sizin gerçekleştirdiğiniz misyon onlarda da muazzam bir heyecan ve coşku oluşturmuş durumda" ifadelerini kullandı.

"Gezeravcı, yolculuğa ilişkin bilgi verdi"

Planlı görevin uzadığı andan itibaren Bakan Kacır'ın süreci yakından takip ettiğini belirten Alper Gezeravcı, yolculuğuna ilişkin bilgi verdi. Gezeravcı, "Öncelikle devletimizin bu noktadaki kararlılığı, güçlü iradesiyle Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ile ISS'e ulaşan 22 devletin arasında vatandaşını ISS'e en seri şekilde bütün gereklilikleri sağlayarak ulaştırabilen devlet olduk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK Uzay'ın değerli çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sizlerin desteği olmadan bu görev bu kadar başarılı olamazdı, her şey için minnettarım." şeklinde konuştu.

"Alper Gezeravcı'dan ilham alacaklar"

Kacır, "Bu uzun ve zorlu görev boyunca sizi kararlı, cesaretli ve özgüvenli gördük. Şimdi de bu uzun ve zorlu görevi başarmanın huzurunu simanızda gözlemleme imkanına sahibiz. Belki astronotlarımızı uzaya taşıyacak roket sistemlerini geliştirecek, uzay istasyonları kuracak sistemleri, alt sistemleri, teknolojileri geliştirecek bilim insanları, mühendisler yetişecek ama emin olun her biri Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonundan ve Alper Gezeravcı'dan ilham almış olacaklar." şeklinde konuştu.

"21 gün sonra dünyaya dönüş"

Bakan Kacır, programı kapsamında bulunduğu Antalya'da, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bugün tarihi bir ana şahitlik yapıldığını dile getiren Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiren Gezeravcı'nın 21 gün sonra Dünya'ya dönüş yaptığını söyledi.

"Dönüş yolunda yaklaşık 48 saat"

Gezeravcı'nın Dünya'dan uluslararası uzay istasyonuna yaklaşık 36 saatte eriştiğini anımsatan Kacır, dönüş yolunda da 47 saatten fazla zaman geçirdiğini belirtti. Alper Gezeravcı'nın Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi de gerçekleştirdiğini aktaran Kacır, "Bu deneyler biyoloji, genetik tıp, malzeme, malzeme birimi gibi alanlarda bilim insanlarımızın hazırladığı ve literatüre önemli katkılar sağlayacağını ümit ettiğimiz hem Türkiye'deki uzay çalışmalarımıza hem de küresel düzeyde uzay bilimi ve teknolojilerine ilişkin çabalara önemli kazanımlar getireceğini ümit ettiğimiz çalışmalar. Bu çalışmaları çok daha ileri noktalara taşımayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

"Yeni bir perde"

Türkiye'nin, Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açtığını belirten Kacır, "Türkiye'de bu misyon çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmiş, çok yakından takip edilmiştir. Böylelikle Türkiye'nin bir bilim toplumuna dönüşmesi sürecinde de çok önemli kazanımlar elde edilmiştir." dedi.

"Ay'a erişeceğiz"

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında en önemli çalışma alanlarından biri olan Milli Uzay Programı projelerini adım adım gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getiren Kacır, "Türkiye'yi milli imkanlarla geliştirdiğimiz bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi ile inşallah Milli Uzay Programı kapsamında tanıştırıyor olacağız. Ay misyonumuzu milli hibrit etki sistemi ile gerçekleştirerek bu kez 380 bin kilometre ötedeki Ay'a inşallah erişeceğiz." diye konuştu.

"İddialı projelere devam edeceğiz"

Kacır, milletin desteğiyle iddialı projeler yapmaya devam edeceklerini bildirdi. Kendilerine destekte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk milletine teşekkür eden Kacır, Türk gençlerinin, çocuklarının hayallerindeki her türlü sınırı ortadan kaldırabilecek, ufuklarını gökyüzünün sınırlarının ötesine taşıyacak işlere imza atmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Dragon kapsülü okyanus açıklarına indi"

Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, yaklaşık 48 saat süren bir yolculuğun ardından, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

"Yolculuk, 7 Şubat'ta başladı"

Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 7 Şubat TSİ 17.20'de ayrılmıştı. Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.