Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, Osmaniye Valiliğinde hizmete girdi
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Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, Osmaniye Valiliği tarafından makam aracı olarak kullanılmaya başlandı. Vali Erdinç Yılmaz, TOGG ile gerçekleştirdiği ilk sürüşün ardından vatandaşları selamladı ve Cumhurbaşkanı tarafından 'devrin arabası' olarak nitelendirilen TOGG'a teşekkür etti. Valilik önünde yapılan incelemede, Teknofest Roket Yarışması öğrencileri ve Deneyap Atölyesi öğrencileri de TOGG'u yakından gördü.
TÜRKİYE'nin ilk yerli otomobili Togg, Osmaniye Valiliğinde makam aracı olarak hizmete girdi.
İlk sürüşü gerçekleştiren Vali Erdinç Yılmaz, Vali Konutundan Valilik Makamına TOGG ile geldi. TOGG'un geçişini alkışlarla izleyen vatandaşları selamlayan Vali Yılmaz, 'Cumhurbaşkanımızın devrin arabası dediği gibi gerçekten devrin arabası. Başta Cumhurbaşkanımızdan, emeği geçenlerden Allah razı olsun'dedi.
Vali Yılmaz'ı Valilik Makamı önünde karşılayan Teknofest Roket Yarışması öğrencileri ve Deneyap Atölyesi öğrencileri TOGG'u inceledi. (DHA)