Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, Osmaniye Valiliğinde hizmete girdi

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, Osmaniye Valiliği tarafından makam aracı olarak kullanılmaya başlandı. Vali Erdinç Yılmaz, TOGG ile gerçekleştirdiği ilk sürüşün ardından vatandaşları selamladı ve Cumhurbaşkanı tarafından 'devrin arabası' olarak nitelendirilen TOGG'a teşekkür etti. Valilik önünde yapılan incelemede, Teknofest Roket Yarışması öğrencileri ve Deneyap Atölyesi öğrencileri de TOGG'u yakından gördü.