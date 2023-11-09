Türkiye'nin ilk ve tek engelli kooperatifi hızla fabrikalaşmaya gidiyor

Türkiye'nin ilk ve tek engelli kooperatifi olan ve kısa sürede büyüyerek çok sayıda fabrikaya ürün imalatı yapmaya başlayan Erciyes Engelliler Kooperatifi Başkanı Kadir Can Gökalp, "Bize, 'Siz engellisiniz, siz tekerleklikli sandalyedesiniz, siz bizim fabrikamızda çalışamazsınız dediler' biz de inat ettik fabrikalaşacağız. Fabrikaya geçeceğiz." dedi.

Kayseri'nin Erciyes ilçesinde bu yılın ocak ayında kurulan ve 10 ay içinde hızla gelişen Erciyes Engelliler Kooperatifi; yelek, tişört, ceket, iş elbisesi, çanta, polar, peluş bebek üretimi yapıyor. Kooperatif Başkanı Gökalp, "Sayın Valimiz Gökmen Çiçek önderliğinde bu kooperatifi kurduk. Gerçekten bize çok büyük yardımda bulundu. Bize abilik, babalık yaptı kendileri. Onun vasıtasıyla bize, 'Siz engellisiniz, siz tekerleklikli sandalyedesiniz, siz bizim fabrikamızda çalışamazsınız dediler' biz de inat ettik fabrikalaşacağız. Fabrikaya geçeceğiz." şeklinde konuştu.

"BİZ FABRİKALAŞACAĞIZ"

Küçük bir atölye ile işe başladıklarını belirten Gökalp, "Hedefimiz fabrika. Biz fabrikalaşacağız. Ocak ayında açıldı burası. 10 ay gibi bir dönem içerisinde, bizler tekstilin 't' sini bilmezken sayın valimizin önderliğinde yardımlarıyla biz kumaş kesmeyi, kumaş cinslerine, kumaştan kalıp çıkartmayı, dikiş yapmayı ve pazarlamayı, muhasebeyi, ticareti öğrendik." dedi.

"İŞİ ÖĞRENECEĞİMİZ SIRADA ASRIN DEPREMİ MEYDANA GELDİ"

Gökalp, ilk olarak peluş bebek yapmaya başladıklarını belirtirken " Doktor, polis, öğretmen peluş bebekleri yapacaktık. Tam işi öğreneceğimiz sırada asrın depremi meydana geldi. Öyle olunca arkadaşlarımızla karar aldık ve 'İşimizi bırakalım, deprem bölgesine yardımcı olmaya çalışalım' dedik. Bununla ilgili olarak direkt atkı, bere yaptık. Kahramanmaraş'a, sayın valimize götürüp kendilerine sunduk. 'Sayın valim bundan sonra ne yapalım bizden ne istersiniz' dediğimizde polar cekete ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de gelir gelmez kolları sıvadık ve binlerce polar ceket yaptık." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları binlerce polar ceketi Adıyaman'a götürklerini söyleyen Gökalp, "Ürünleri yapan arkadaşlarımız, benim gibi tekerlekli sandalyede gönüllülük esasına göre çalışarak maddi gelir elde etmediler. Karda, kışta zorlanarak akülü sandalyeleriyle kendi imkanlarıyla buraya geldiler. Yaptığımız ürünleri depremzedelere verdik. Ondan sonra öyle geliştik ki, siparişlerimiz arttı ki biz şimdi tekstil üzerine bütün ürünlerini yapabiliyoruz. Büyük firmalardan çok yoğun siparişimiz var." şeklinde konuştu.

BİR ZİYARET İLE HAYATLARI DEĞİŞTİRDİ

Gökalp, konuşmasının devamında ise "Bize destek veren Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey olmak üzere Belediye Başkanımız Memduh Bey ve iş adamlarına, herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun." ifadelerine yer verirken Erciyes Engelliler Kooperatifi'nin kurulma sürecini, "3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle vali, bizi ziyarete gelmişti. Biz orada konuşurken sayın valimiz 'Bu engelliler ne yapıyor, bir işin yapın, edin' dedi. Benim aklıma kafe geldi. Valiye söyledim. Vali, 'Her yerde kafe var. Ne yapacaksınız kafeyi? Bunun yerine üretimle ilgili bir şey yapın, sosyalleşin. Biraz da maddi imkanlarınız olsun, para kazanın ve kooperatifleşin'" dediğini belirtti.

Vali Çiçek'in daha sonra İş Sağlık Müdürünü arayarak uygun bir yer bulduğunu anlatan Gökalp, "Biz buraya geldik, baktık. Engelli tuvaleti, rampalar, giriş ve çıkış tam bize göreydi. Sayın valimizin söylemleriyle Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'nden hocalar geldi. Tekstilin t'sini bilmezdik, hocalarımız her şeyi öğretti. Hocalarımız bize kumaşı öğretti. Dikişleri, kesimi, kalıp çıkartmayı öğretti. Kendimizi işin içinde bulduk. Fabrikalaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"HAYALLERİ GERÇEĞE ÇEVİRDİLER"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Arkadaşlarımız burada üretime katkıda bulunuyorlar. Firmalarımızın da ihtiyaçlarını çözüyorlar. Firmalarımız arkadaşlarımızdan almak için değil ihtiyaçları olduğu için burada yaptırıyorlar." dedi. Kooperatifte 10 tekerlekli sandalyedeli çalışanın olduğunu belirten Çiçek, "Buranın fabrika olduğunu, kamyonların girip çıktığını göreceğiz" dedi. Çiçek, konuşmasının devamında "Asıl isteğimiz başlarken de tek cümlemiz vardı. Sadece Kayseri için değil, bunu yapacağız Türkiye'ye örnek olacağız. Türkiye'de engelliler kooperatifleri kurulacak diye hayalimiz vardı. Arkadaşlarımız hayalleri gerçeğe çevirdiler. İnandılar, bizi de inandırdılar ve başardılar. Ben kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Çiçek, "Engelliler Kooperatifi gönlümüzün en derin, en güzel noktasında duruyor. Kadir'i ve arkadaşlarımı sonsuz tebrik ediyorum. Gurur duyuyoruz onlarla." dedi.