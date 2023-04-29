Türkiye'nin ilk uzay yolcuları kim, mesleği nedir ve Türkiye uzaya ne zaman çıkacağı gündeme geliyor. TEKNOFEST'e katılıp bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Peki, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları kim, mesleği nedir? Türkiye uzaya ne zaman çıkacak?

Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Ardından, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları kim, mesleği nedir ve Türkiye uzaya ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcuları kim, mesleği nedir ve Türkiye uzaya ne zaman çıkacak soruları gündeme geliyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcuları kim, mesleği nedir? Türkiye uzaya ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULARI KİMDİR?

TEKNOFEST'e katılıp bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının belirlendiğini açıkladı. Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever'i tanıtan Erdoğan, "Gezeravcı asil, Atasever yedek olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Bizim yanımızda TEKNOFEST kuşağı oldukça Allah'ın izniyle müjdeler hiç bitmeyecektir. 1 yedek, 1 asil uzay yolcumuzu tespit ettik. Uzay yolcumuz, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi." dedi.

"14 GÜN KALACAK"

Kürsüye gelen 2 ismi tanıtan Erdoğan, "Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever." ifadelerini kullandı.