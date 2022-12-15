Türkiye'nin ilk lüks makyaj markası Alix Avien, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Esen Soydan yaptığı kısa sunumda, markanın 3 sene içinde katettiği başarıyı ve markanın hikayesini anlattı. Kurumsal rengini Paris'in gri silüetinden alan marka, yeni yıl için kırmızıya büründü. Alix Avien'in yeni yıl koleksiyonunda yer alan ürünler, konukların beğenisini kazandı. Makyaj kodu "kırmızı ruj" olan davette, tüm konuklar masalardaki rujlarla davetin renklenmesine katkı sağladılar. İstanbul'un yağmur ve trafiğine rağmen, yoğun katılımın sağlandığı davet, konukların sıcak sohbetiyle devam etti.

Marka, 1997 yılında Paris'te, Alix Avien isimli kadından ilham alınarak, bir Türk girişimci tarafından kuruldu.

2019 yılında el değiştiren marka, daha lüks, daha minimalist ve daha kaliteli bir konseptle tüketiciyle buluşuyor. Vegan serisi de olan marka, çevreci ve sürdürülebilir yöntemlerle Türkiye'de üretiliyor. Marka, Türkiye'de makyaj hizmetinin de sunulduğu 7 mağazası ile makyaj severlerle ve makyaj sanatçıları ile buluşuyor. Dünya genelinde ise toplam 14 Alix Avien Paris mağazası bulunuyor. Sadece 3 sene içinde 45 ülkeye yayılan marka, 2023 yılında daha da büyüyerek 100 mağazaya ulaşma hedefinde.

Esen Soydan ve Sümeyra Teymur