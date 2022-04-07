Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatı Filipinlere yapıldı - Haberler

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Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatı Filipinlere yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ömer Faruk Karataş - Genel
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Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatı Filipinlere yapıldı Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatı Filipinlere yapıldı.

Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatı Filipinlere yapıldı

ANKARA - Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatı Filipinlere yapıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatının Filipinlere gerçekleştirildiğini duyurdu.

Temel Kotil konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ATAK helikopterinin görüntülerini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ilk helikopter ihracatını gerçekleştirdik. Bu süreçte canla başla çalışan değerli çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz için her zaman daha büyük işlere imza atacağız."

Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatı Filipinlere yapıldı

Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatı Filipinlere yapıldı

Türkiye'nin ilk ATAK helikopteri ihracatı Filipinlere yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Genel

Temel Kotil, Havacılık, Türkiye, Türk, Genel, Haberler

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