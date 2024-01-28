Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan Samsun'a bağlandı
Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ardından Samsun Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleriyle canlı yayın bağlantısı kurdu. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı deneyler hakkında bilgi vererek, mikro yerçekimi ortamının Dünya'da sahip olunmayan fırsatlar sunduğunu belirtti.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan Samsun'a bağlandı
SAMSUN - Tükiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ardından ilk canlı yayın bağlantısını Samsun Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri ile gerçekleştirdi. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacağı sürede yaptığı deneylere ilişkin bilgi vererek, "Mikro yerçekimi ortamı, bilimsel araştırmalar için Dünyada sahip olmadığımız çok farklı fırsatlar yaratıyor" dedi.