Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan Samsun'a bağlandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ardından Samsun Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleriyle canlı yayın bağlantısı kurdu. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı deneyler hakkında bilgi vererek, mikro yerçekimi ortamının Dünya'da sahip olunmayan fırsatlar sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan Samsun'a bağlandı

SAMSUN - Tükiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ardından ilk canlı yayın bağlantısını Samsun Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri ile gerçekleştirdi. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacağı sürede yaptığı deneylere ilişkin bilgi vererek, "Mikro yerçekimi ortamı, bilimsel araştırmalar için Dünyada sahip olmadığımız çok farklı fırsatlar yaratıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Alper Gezeravcı Türkiye Samsun Genel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı kim? AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Şanlıurfa (İLÇE) belediye başkan adaylar kimler? Karaköprü , Karaköprü, Haliliye, Birecik, Halfeti, Suruç, Siverek, Ceylanpınar, Harran , .. Fiorentina Inter maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fiorentina Inter ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sevilla Osasuna maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sevilla Osasuna ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Lazio Napoli maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Lazio Napoli ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? PSG Brest maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? PSG Brest ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? B.Dortmund - Bochum maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? B.Dortmund - Bochum ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fenerbahçe Ankaragücü maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fenerbahçe Ankaragücü ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Karagümrük Ç.Rizespor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Karagümrük Ç.Rizespor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sivasspor Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Altay - Kocaelispor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Altay - Kocaelispor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Ümraniyespor - Sakaryaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Çatalcaspor - Balıkesirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Çatalcaspor - Balıkesirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ağrı 1970 - Akhisarspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Ağrı 1970 - Akhisarspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title