Türkiye'nin ikinci yerli elektrikli otomobili VERY, 2024 yılında yollara çıkacak

Türkiye'nin otomotiv pazarındaki etkisi günden güne artıyor. EVRY ekibi tarafından geliştirilen yeni nesil yerli elektrikli otomobil VERY, 2024 yılında asfalta çıkacak. Araç için şimdiden 800 sipariş alındı.

Türkiye'nin otomotiv pazarındaki etkisi günden güne artıyor. Togg ile bir önemli bir devri başlatan ülkemiz çok yakında bir yerli markayı daha yollarda görecek. EVRY ekibi tarafından 300 günde geliştirilen yeni nesil yerli elektrikli otomobil VERY için resmen tarih verildi.

VERY, 2024 yılında yollara çıkacak

Dünya Gazetesi'nden Nurdoğan ARSLAN ERGÜN'ün haberine göre Togg'un ardından Türkiye'nin elektrikli araç işinde ikinci yüzde 100 yerli markası VERY, 2024 yılında asfalta ayak basacak. Hatta şimdiden 800 sipariş alındığı ifade ediliyor. EVRY ekibi tarafından 300 günde geliştirilen otomobilin Go Green Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkması bekleniyor.

VERY markası için tümü L7 sınıfında olmak üzere dört farklı segmentte araç üretildi. Araçların bugünkü değerle satış fiyatları 25 bin dolar seviyelerinde olacak. Seri üretimin ise 2025 yılında başlayacağı belirtiliyor. Öte yandan modellerin sadece Türkiye'de değil, Avrupa yollarına da çıkacağı ifade ediliyor. Hatta markanın Avrupa tip onayları için sürecin devam ettiği söyleniyor.

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Go Green Fuarı'nda TOGG ile birlikte sergilenecek yerli elektrikli araçların arkasındaki isimlerden EVRY Teknoloji kurucu ortağı ve Makine Mühendisi Yosun Karasu tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

"4 kişilik hususi kullanıma yönelik araç. 4 kapılı ve kapı direkleri bulunmuyor. Bu özelliğiyle ekstra kolay kullanım alanı sağlıyor. Taşıma aracı. 2 kişilik pick-up gibi düşünülebilir. Bu aracın arka kasası modüler olarak şekillendirilebiliyor. Nakliye, soğutma ünitesi, acil sağlık, çöp vb. alanda değiştirilebiliyor. Buggy modeli. 2 kişilik üstü açık buggy tipi araç.

Hobi ve sayfiye alanlarındaki kullanıma yönelik. Kışlık kullanıma da çevrilebiliyor. Otonom araç. Tamamen otonom sürüş kapsamında kodlanarak veya uzaktan canlı sürüş ile kontrol edilen bin 500 kg taşıma kapasitesine sahip sürücüsüz araç. Kullanım amacı askeri, sağlık, büyük sanayi tesisleri gibi alanlara yönelik"

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