Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2023 Milyarderler Listesi'ni yayınladı. Türkiye'den 26 ismin yer aldığı listede ilk sıradaki isim merak ediliyor ve bu nedenle Türkiye'nin en zengini kim? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Türkiye'nin en zengini kim? Türkiye'nin en zengin insanı kimdir?

Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Yer alan isimler arasında ilk sırada kimin olduğu ise birçok kişinin merak konusu haline geldi. Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker ilk sıradaki yerini kime kaptırdığı da araştırılan ve merak edilmekte olan konular arasında bulunuyor. Peki, Türkiye'nin en zengini kim? Türkiye'nin en zengin insanı kimdir?

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ KİM?

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu. Türkiyeli milyarderlerin toplam serveti yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Türkiye'de yıllardır ilk sırada yer alan Murat Ülker birinciliği kaptırdı. SASA Polyester'in hisselerinde yaşanan değer artışı İbrahim Erdemoğlu'nu Türkiye'nin en zengin kişisi yaptı. Dünyada 2 bin 640 milyarder arasında 497'nci sırada yer alan Erdemoğlu'nun servetinin 5.3 milyar dolar olduğu belirtildi. Erdemoğlu Holding'in bünyesinde SASA dışında Merinos Halı, Dinarsu ve Padişah Halı bulunuyor.