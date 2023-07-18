Dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin en yükseği Tortum Şelalesi, çevresinde yapılan düzenleme ve yeniliklerle ziyaretçilerini büyülüyor. Yürüyüş yolları, engelli rampaları, restoran, mesire alanı, bungalov evler gibi alanlar, her mevsim ayrı güzelliğinin yanında serinleten suyuyla yerli ve yabancı ziyaretçilere gezme fırsatı sunan Tortum Şellalesi yaz ayları birlikte daha çok turist çekmeye başladı.

Türkiye'nin en yüksek şelalesine turist akını

ERZURUM Dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin en yükseği Tortum Şelalesi, çevresinde yapılan düzenleme ve yeniliklerle ziyaretçilerini büyülüyor.

Yürüyüş yolları, engelli rampaları, restoran, mesire alanı, bungalov evler gibi alanlar, her mevsim ayrı güzelliğinin yanında serinleten suyuyla yerli ve yabancı ziyaretçilere gezme fırsatı sunan Tortum Şellalesi yaz ayları birlikte daha çok turist çekmeye başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 15 milyon liralık yatırımı ile yeni bir çehreye kavuşan Tortum Şellalesi; büfe, WC, mescit, kır lokantası, seyir terası, yürüyüş yolu ve çocuk oyun alanı gibi yapılar barındıran peyzaj uygulama projeleri tamamlandıktan sonra özellikle hafta sonu hem Erzurum'dan hem de şehir dışında gelen ziyaretçilerine misafirlik ediyor.

Tortum Şelalesi girişinde Uzundere Belediyesinin yaptırmış olduğu ücretsiz piknik alanları, çocuk parkları, futbol sahası yine vatandaşlar tarafından tercih edilen alanlar arasında oldu. Tüm kamelyalar, parklar doğanın keyfini çıkartmak isteyen vatandaşlar ile doldu taştı. Dünyanın en büyük şelaleleri arasında yer alan Tortum Şelalesi en çok ziyaretçi alan yer oldu. Sıcak havada şelalenin suyu ile serinleyen ve doğanın eşsiz güzelliklerini izleyen vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ettiler.