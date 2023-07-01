Türkiye'nin en yüksek festivali Yüksekova'da başlarken, Türkiye yanı sıra dünyanın her ülkesinden yüzlerce doğasever 3 bin 400 rakımlı göller başına akın etti. Hakkari valiliği tarafından her sene sat gölleri başından düzenledikleri festival bu sene de devam etti. Yüksekova ilçesinin İkiyaka Dağları'nda bulunan sat göllerinin başında 2 günlük programla misafirlerini ağırlamaya başlarken, bölge doğa severlerin akına uğradı.

Türkiye'nin en yüksek festivali Yüksekova'da başladı

HAKKARİ - Türkiye'nin en yüksek festivali Yüksekova'da başlarken, Türkiye yanı sıra dünyanın her ülkesinden yüzlerce doğasever 3 bin 400 rakımlı göller başına akın etti.

Hakkari valiliği tarafından her sene sat gölleri başından düzenledikleri festival bu sene de devam etti. Yüksekova ilçesinin İkiyaka Dağları'nda bulunan sat göllerinin başında 2 günlük programla misafirlerini ağırlamaya başlarken, bölge doğa severlerin akına uğradı. Sabah saatlerinde Yüksekova merkezden yola koyulan vatandaşlar sat göllerine araçlarıyla zorlu bir yokuşla ulaşamaya sağlarken, bazı vatandaşlarda araçlarını yol ortasında bırakıp yaya ile festival alanına geçtiler. Festival alanına gelen vatandaşlar ilk olarak çadırlarını kurup yemeklerini yapmaya başlarken, diğer yandan göl içinde bazı sporsever ise rafting, kano gibi etkinliklere katıldı. Festival alanda kurulan sahnede yer alan sanatçıların şarkıları ile devam etti. Yüksekova'nın herseyi hallettiğini belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Klubü Derneğin Başkanı Suat Öztekin, "Bizde dernek ailesi olarak burada yer aldık. Denek olarak buraya gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Valimizin dediği gibi Yüksekova, Hakkari'de hayat var. Evet gerçekten şehrimiz turizmin merkezi olmaya çoktan aday. Sanırım buraya 15 bin kişi yer almış durumda" dedi.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, "Bizde Yüksekova Halk Eğitim merkezi olarak eski tarihi burada sergiliyoruz. Buraya gelen misafirlerimize tanıtıyoruz. Şuan buraya her yerden vatandaşlar akın akın geliyorlar. Yüksekova şimdiden turizmin gözde mekanı oldu. inşallah daha güzel geçecek" İfadelerini kullandı.