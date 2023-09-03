Türkiye'nin En Ucuz Elektrikli Otomobili Relieve BAW01 Satışta

Gaziantep merkezli Relive firmasının ithal ettiği Relieve-BAW01 elektrikli otomobil Türkiye'de satışa sunuldu. Lansmana özel fiyatıyla Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olan BAW01'in özellikleri ve fiyatı açıklandı.

Elektrikli otomobiller son yıllarda otomobil piyasasını baştan aşağı değiştirdi. Tesla ile başlayan ve Çin'li ulaşılabilir elektrikli otomobil markalarıyla devam eden akım, Türkiye'yi de etkisine aldı. Türkiye Cumhuriyeti destekli TOGG projesi sonrası Türkiye'nin dört bir yanından girişimciler de bu pazara göz kırpmaya başladı. İşte Gaziantep merkezli Relive firması da bunlardan biri. Firmanın 2022 Ekim ayında ithalatına başladığı Relive-BAW01 elektrikli otomobili şimdi de Türkiye'de satışta. Lansmana özel fiyatıyla Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olan Relieve BAW01 fiyatı ve özelliklerini sizler için bir araya getirdik.

Relieve-BAW01 lansman fiyatı ve özellikleri

Gaziantep'te elektrikli bisiklet, motosiklet gibi araçlar üreten firma, yakın zamanda ise elektrikli otomobil dünyasına giriş yaptı. Relieve, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 120 bin metrekarelik fabrikada ilk BAW01 modelini Ekim 2022'de üretti ve modeli ihraç etmeye başladı.

Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili Relieve BAW01, lansmana özel 544.995? fiyatı ile ön plana çıkıyor. Elektrikli otomobil, ABS, EBD, EPS, HAC, BOS gibi fren öncelik ve elektronik güvenlik sistemlerine sahip. Model, iki kişilik yapısı ile Citroen Ami ve pazarda etkili olan ulaşılabilir Çinli markalarla aynı pazara hitap ediyor. Ancak tasarım ve donanımına bakıldığında kullanıcıda çok daha gerçek bir otomobil hissi bırakıyor.

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Uzaktan kumanda, klima, elektrikli dikiz aynası ayarı gibi standartların yanında BAW01 akıllı özelliklere de sahip. Akıllı lastik basıncı izleme, ön ve arka park radarı, otomatik çarpışma kilidi açma gibi güvenlik odaklı özellikler bunlardan bazıları. Aracın menzili 170 km, maksimum hızı ise 100 km. Relieve, bu menzilin yol koşulları ve kullanıma göre değişiklik gösterebileceğini de hatırlatıyor.

BAW01, gri beyaz, beyaz siyah ve mavi beyaz olmak üzere üç renk seçeneğine sahip. Bu iki renkli tasarım ve küçük gövde yapısı aracı çok daha şirin ve albenili bir hale getiriyor. İşte Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili Relieve-BAW01 ve teknik özellikleri:

Gövde Yapısı3 Kapı ve 2 KoltukÖlçüler (mm)3162*1498*1580Dingil Mesafesi (mm)2050Ön/Arka Aralık (mm)1290/1290Ağırlık740Ön SüspansiyonBağımsız McPhersonÇekişArkadanFrenDisk/KampabaLastikler155/65 R13Batarya TipiLityum demir fosfat pil (BMS)Pil kapasitesi (kWh)13,7Voltaj (V)102,4Maksimum Hız(km/h)100Tırmanma Açısı (%)? 20%Mesafe (KM)170Motor TipiPMS motorNormal/Maksimum Güç (kW)13/20

Peki siz ne düşünüyorsunuz, Relieve BAW01 fiyatı ve özellikleri ile başarılı olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.