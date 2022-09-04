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Türkiye'nin en mutlu şehri hangisidir? Türkiye'nin en mutsuz şehri hangi şehirdir?

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Türkiye'nin en mutlu şehri hangisidir? Türkiye'nin en mutsuz şehri hangi şehirdir?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' yapıldı. Araştırma sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehri ve Türkiye'nin en mutsuz şehri belirlendi. Peki, Türkiye'nin en mutlu şehri ve Türkiye'nin en mutsuz şehri hangi şehirdir?

Türkiye'nin en mutlu şehri! Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' yapıldı. Araştırma sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehri ve Türkiye'nin en mutsuz şehri belirlendi. Peki, Türkiye'nin en mutlu şehri ve Türkiye'nin en mutsuz şehri hangi şehirdir? İşte detaylar...

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ

Türkiye'nin mutsuzluk oran sıralamasında son sırada yer alan Isparta şehri en mutlu il olarak kayıtlara geçti. Isparta'nın bir sıra ilerisinde yer alan Bolu, Türkiye'nin en mutlu 2'nci ili oldu. En mutlu 3'üncü il ise Bilecik oldu.

TÜRKİYE'NİN EN MUTLUSUZ ŞEHRİ

İllerin mutsuzluk sıralamasının yapıldığı sonuçlarda Diyarbakır'da mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 24,75 olarak açıklandı. Diyarbakır, verilere göre Türkiye'nin en mutsuz ili oldu. Tunceli'deki yüzde 24,2'lik oran Tunceli'yi en mutsuz 2'nci şehir yaparken, Şanlıurfa ise yüzde 21,04'lük oranla 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin en mutlu şehri hangisidir? Türkiye'nin en mutsuz şehri hangi şehirdir?

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