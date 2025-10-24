Haberler

Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği Ali Atilla kaç kilo, boyu kaç?

Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği Ali Atilla kaç kilo, boyu kaç?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen Ali Atilla bebek, doğumuyla hem sağlık ekibinin hem de ailesinin büyük ilgisini çekti. Peki, Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği Ali Atilla kaç kilo, boyu kaç?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğan Ali Atilla bebek, Türkiye'nin en dikkat çeken bebeklerinden biri olarak gündeme geldi. Ailesi ve sağlık ekibi, doğum sonrası yapılan kontrollerde hem anne hem de bebeğin sağlıklı olduğunu açıkladı. Doğum, özel bir hastanede deneyimli doktorlar tarafından gerçekleştirildi ve süreç boyunca titizlikle takip edildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALİ ATİLLA KAÇ KİLO DOĞDU?

Ali Atilla bebek, 37'nci haftasında dünyaya geldiğinde 6 kilo 150 gram ağırlığındaydı. Doğum sonrası yapılan ilk muayenede ise üzerindeki kıyafetlerle birlikte toplam ağırlığı 6 kilo 220 gram olarak ölçüldü. Bu rakam, Ali Atilla'yı Türkiye'deki en büyük bebeklerden biri olarak kayıtlara geçirdi. Anne ve baba, bebeklerinin bu ağırlıkta doğmasını beklememiş, 5 kilogram civarında bir doğum ağırlığı öngörmüşlerdi. Ancak bebeğin sağlıklı bir şekilde doğması aileyi sevindirdi.

ALİ ATİLLA'NIN BOYU KAÇ?

Ali Atilla, doğduğunda 59 santimetre boyundaydı. Bu boy, onun sadece kilosu ile değil, boy uzunluğu ile de Türkiye'de kayıtlara geçen en uzun bebeklerden biri olmasını sağladı. Uzman doktorlar, 37 haftalık bir bebek için bu boy uzunluğunun oldukça dikkat çekici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği Ali Atilla kaç kilo, boyu kaç?

ALİ ATİLLA NE ZAMAN DOĞDU?

Ali Atilla bebek, hamileliğin 37'nci haftasında sezaryen yöntemi ile doğdu. Hamileliğin bu haftasında doğum, genellikle erken doğum olarak kabul edilse de, doktor ve ekibi bebeğin hızlı kilo alması ve annenin durumunu göz önünde bulundurarak doğumu sezaryenle gerçekleştirdi. Doğumun tam tarihi metinde belirtilmemekle birlikte, doğumun yakın zamanda gerçekleştiği ve ailenin şaşkınlık yaşadığı ifade edilmiştir.

ALİ ATİLLA KAÇ AYLIK DOĞDU?

Ali Atilla bebek, 37 haftalıkken dünyaya geldiği için yaklaşık olarak 8.5 aylık bir gebelik süresinin sonunda doğmuş oldu. Normal gebelik süresi 40 hafta olarak kabul edildiğinde, Ali Atilla hafif erken doğmuş sayılmaktadır, fakat sağlık durumu açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

ALİ ATİLLA NEREDE DOĞDU?

Ali Atilla bebek, Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel bir hastanede doğdu. Doğum, Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Yaşa'nın kontrolünde gerçekleştirildi. Bebeğin doğumu sırasında doktor ve sağlık ekibi büyük hassasiyet gösterdi ve anne ile bebeğin sağlık durumlarının doğum sonrasında iyi olduğu rapor edildi.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Turistin cesedi otelde korkunç halde bulundu! Günlerce orada kalmış
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor

Türkiye'de yok satıyor! Otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı

Maça damga vuran görüntü İsrail'i rahatsız etti
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.