Türkiye'nin En Kapsamlı Sağlık Sigortası Platformu: Tamamlayicisaglik.Com

Hayatın ne zaman ve nerede hangi sürprizleri getireceği bilinmez ancak bu sürprizlere karşı hazırlıklı olmak için büyük bir koz var; tamamlayıcı sağlık sigortası. İşte bu kozu her geçen gün daha güçlü hale getirmek adına var gücümüzle sizlere destek vermeye devam ediyoruz.

Tamamlayicisaglik.com olarak hedefimiz çok açık ve net; en iyi hizmet kalitesiyle en avantajlı fiyatları bir arada sunmak. Bu hedeften yola çıkarak Türkiye'nin en kapsamlı sağlık sigortası platformu olmanın haklı gururunu yaşıyor ve sizlere daha iyiyi sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün, siz değerli kullanıcılarımız sayesinde sağlık sigortası ihtiyaçları için "en güvenilir" adres olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu platformu inşa ederken hedeflerimizden biri de tamamlayıcı sağlık sigortasının öneminin altını çizmekti. Her geçen gün gelişen algı ile tamamlayıcı sağlığın önemini vurgulamaya devam ediyoruz. Faydalarına birlikte göz atalım mı?

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASININ FAYDALARI NELERDİR?

Tamamlayıcı sağlık sigortası pek çok faydayı içinde barındıran ve bir nevi "maddi anlamda hayat garantisi" sunan bir sigorta ürünüdür.

Bu sigorta ürünü ile sigorta poliçesinde belirtilen özel hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti alınabilir. Yanı sıra özel hastanelerde yatarak ve ayakta tedavi masraflarının tamamı karşılanır. Sigorta başlangıcından itibaren ortaya çıkan her türlü hastalığa dair muayene, tetkik ve tedavi giderleri sigorta tarafından karşılanır ve SGK'nın karşıladığı sağlık hizmeti tutarı sonrasında kalan tutar, sigorta şirketi tarafından üstlenilir. Diğer bir deyişle 15 TL'lik bir katılım payı ödemesi koşulu ile fark ücreti ödemeden anlaşmalı özel hastanelerde tedavi görülebilir. Özel sağlık sigortasına kıyasla çok daha uygun fiyatlıdır. Yanı sıra tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi uygulamasından da yararlanmak söz konusudur.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDEN ÖNEMLİ?

Yazımızın ilk satırlarında da vurguladığımız üzere hayatın ne getireceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Sağlık sorunlarının her an kapımızı çalma ihtimali var. Hal böyle olunca günden güne değişen ekonomik şartların cüzdanımızı hırpalaması kaçınılmaz olacaktır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile sağlık sorunlarının önüne geçemeyiz ancak olası bir soruna karşı her türlü gideri maddi anlamda güvence altına alabiliriz ki şu şartlarda maddi güvence kuşkusuz hepimizin "garantisi" niteliğinde. Bütçenize uygun prim ödemeleri, ek teminatlar derken olası her riske karşı maddi anlamda güvence almak, bir nebze olsun korkuların önüne geçer. Tamamlayıcı sağlık sigortası sıradan bir sigorta ürünü değil aksine bir nevi sağlık giderlerinizin maddi garantisi niteliğindedir. Bu devirde, bu hayat koşullarında ve bu ortam böyle bir garantiyi kim istemez ki?

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TEKLİFİ NERDEN ALINMALI?

Konu tamamlayıcı sağlık sigortası olunca adres çok açık; tamamlayicisaglik.com Peki neden biz? Birden fazla sigorta ürünü hakkında tek tek bilgi almak, primleri değerlendirmek, ihtiyaçları listelemek derken uzun bir zamandan söz etmek mümkün. Kabul etmek gerekir ki her şeye yalnızca "birkaç tık" ile ulaşabildiğimiz bu dünya düzeninde, hiçbirimizin uzun uzun araştırma yapmaya vakti yok.

İşte bu vakitsizlikte tüm ürünleri ve teklifleri tek bir ekran üzerinden hızlı bir şekilde incelemek çok pratik olmaz mı? Tamamlayicisaglik.com olarak rakiplerimizden en büyük farklımız size minimum efor ile maksimum verim sağlıyor olmamız.

Sitemiz üzerinden birden fazla sigorta şirketinin sunduğu teklifleri tek bir ekran üzerinden değerlendirebilir ya da arzu ederseniz uzman sigorta danışmanlarımızdan sizin için en uygun olan ürününün seçilmesi hususunda destek alabilirsiniz. Yalnızca sağlık sigortası değil pek çok sigorta ürünü hakkında detaylı bilgiye ulaşabilir ve zaman kaybetmeden ihtiyaç duyduğunuz sigortayı elde edebilirsiniz.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI: GENİŞ AĞ VE HİZMET SEÇENEKLERİ

Yalnızca sağlık sigortası hakkında destek sağlamadığımız henüz birkaç cümle önce belirtmiştik; geniş hizmet ağımızla ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler sunmak bizim asıl vazifemiz. Burada önemli olan bir sigorta ürününü size önermek değil; konuyu menfaatinize olacak şekilde her bakımdan irdelemek ve en uygun çözümü bulmak hedefimiz.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu geniş ağ ve hizmet seçenekleri ile ihtiyaçlarınız doğrultusunda size en uygun olan ürünü seçebilir bu sayede kısa sürede aradığınız sigorta ürününe ulaşabilirsiniz üstelik zaman kaybetmeden! Bu tercihiniz ile pek çok sağlık hizmetinden "tercih ettiğiniz sağlık kuruluşlarında" hizmet alabilir ve kendinizi evinizin konforunda hissedebilirsiniz.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI: KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KAPSAM VE EK FAYDALAR

Tamamlayıcı sağlık sigortası yeniden form verilebilen esneklikte bir sigorta ürünüdür. Dilerseniz sigortanızı kişisel tercihleriniz doğrultusunda özelleştirebilir ya da ek faydalar ekleyerek sigorta kapsamını genişletebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken ihtiyaçlarınızı zihninizde canlandırmanız! Kararınızı verdikten sonra sigorta kapsamını dilediğiniz gibi genişletebilirsiniz; unutmayın ek faydalar sizin için var.

