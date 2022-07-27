Yaz tatilinde Türkiye'nin cennet köşelerini gezecek olanlar, Türkiye'nin en güzel koyları nerede ve Türkiye'de görülmesi gereken koylar neresi olduğunu merak ediyor. Ege ve Akdeniz'in tertemiz koylarını gezmek isteyen tatilciler, Türkiye'nin en güzel koyları nerede ve Türkiye'de görülmesi gereken koylar neresi olduğunu araştırıyor. Türkiye'nin en güzel koyları nerede? Türkiye'de görülmesi gereken koylar neresi? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KOYLARI NEREDE?

Türkiye'nin derin denizler ve ince kumları olan birbirinden temiz koyları haberimizde bulabilirsiniz.

Turunç Koyu

Turunç Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlı bir mahalledir. Mavi bayrak ödüllü denize kıyısı olan ve başlıca geçim kaynağı turizm olan bir mahalledir.

Turunç Koyu

Bardakçı Koyu

Bodrum merkeze yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan koya yürüyerek 10-15 dakikada ulaşabilirsiniz. Bodrum Değirmenlerine varmadan sol tarafta kalmaktadır.

Bardakçı Koyu

Kargı Koyu

Datça merkezine 3 km uzaklıktaki Kargı Koyu Datça'nın Cennet koylarından.Etrafı dağlarla çevriliKargı'nın kuzey rüzgarlarına kapalı olması rüzgarlı havalarda denizin sakin ve daha ılık olmasının sağlıyor.. Kargı Koyu'nun ziyaretçilerinin çok olmasında merkeze yakınlığının ve doğal güzelliğinin derolü var, yürüyerek yarım saatlik bir mesafede. Belediye denetimli minibüsler sıkça gelip, gidiyor.

Kargı Koyu

Kıdrak Koyu

Kıdrak Koyu Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunuyor. Kıdrak Koyuna araba ile giriş olduğunda 2022 senesi itibari ile 30 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte, şezlong ya da şemsiye kiralamak isteyenlerden de adet başına 25 TL ücret alınmaktadır.

Kıdrak Koyu

Adrasan Koyu

Adrasan Koyu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer almaktadır. Çavuşköy olarak da bilinen Adrasan adı, Yunanca Erdassa adından gelmektedir. Adrasan Körfezi, Türkiye'nin güney kıyısının 2,5 km'den fazla bir uzunluğuna uzanır. Koyda, daha küçük köy ve mezraların yanı sıra Adrasan kasabası bulunmaktadır.

Adrasan Koyu

Torba Koyu

Torba, Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı bir mahalledir. Bodrum'un diğer bölgelerine kıyasla doğal ve kırsal ortamını korumuştur. Otel ve tatil köyleri açısından zengindir.

Torba Koyu

Bencik Koyu

Bencik, Muğla ilinin Yatağan ilçesine bağlı bir mahalledir.

Bencik Koyu

Faralya Koyu

Uzunyurt, Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı bir mahalledir. Köy genel olarak Faralya adıyla bilinir. Muğla iline 165 km, Fethiye ilçesine 25 km ölüdenize ise 10 km dir. Mahallenin bulunduğu bölgede tarihi Roma ve Likya kalıntılarına, Kelebekler Vadisi'ne ve çeşitli doğal zenginliklere ulaşmak mümkündür.

Faralya Koyu

Kleopatra Koyu

Kleopatra Koyu , İzmir ilinin Çeşme ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Çeşme'nin ünlü tatil beldesi Alaçatı İzmir merkeze 89 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kleopatra Koyu ve Plajı'na herhangi bir toplu taşıma aracı bulunmamaktadır. Buraya hususi aracınız ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kleopatra Koyu

Sarsala Koyu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Sarsala Koyu, Dalaman Havalimanına araçla 20 dakika uzaklıktadır. Dalaman- Sarsala Koyu 12 km mesafededir.

Sarsala Koyu

Kalamaki Koyları

Kalamaki koyları olarak bilinen bu koylar; İçmeler koyu, Aydınlıkkoyu, Kavaklıburun (Kalamaki) koyu, Karasu koyu şeklinde sıralanıyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alıyor.

Kalamaki Koyları

Kabak Koyu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Kabak Koyu, Faralya (Uzunyurt) Köyü sınırları içinde yer alan sosyal medyada yapılan paylaşımların da etkisi ile birlikte son yıllarda ülkemizin en çok tercih edilen ve yaz tatili denildiği zaman da ilk akla gelen yerlerden biri haline geldi.

Kabak Koyu

Bademli Koyu

Bademli, Dikili'nin güneybatısında bir mahalledir.

Delikli Koy

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Delikli Koy, tertemiz denizi ve doğa harikasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.

Delikli Koy

Cennet Koyu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Cennet Koyu, Göltürkbükü mahallesinde yer alıyor. Doğa harikası olan bu koy cenneti anımsattığı için bu bölge Cennet Koyu olarak adlandırılmıştır.

Gideros Koyu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yer alan doğa harikası Gideros koyu, Bartın İnebolu yolu üzerindedir.

Gideros Koyu