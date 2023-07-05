Erzurum'un Uzundere İlçesi'nde bulunan ve Tortum Gölü üzerine yaptırılan, Türkiye'nin en geniş ve en uzun cam seyir terası ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Türkiye'nin en büyük seyir terası ilgi odağı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere İlçesi'nde bulunan ve Tortum Gölü üzerine yaptırılan, Türkiye'nin en geniş ve en uzun cam seyir terası ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce (Cittaslow) 'sakin şehirler' ağına dahil Erzurum'un Uzundere ilçesi bir çok güzelliği ile özellikle yerli turistlerin ilgisini çekiyor. Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü'nü izleyebilmek için sıcağa dayanıklı temperli cam ile döşenen ve kırılmaz özelliği bulunan seyir terasına çıkan turistler, 143 metre yükseklikten gölü izlemenin keyfini doyasıya yaşıyor. Türkiye'de özellikleri ile ilk ve tek olan cam teras, 12,3 metre uzunluğunda, 545 metre kare kapalı, 565 metrekare açık alana sahip. Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçilerin, cam platformun üzerinde yürümek yerine, kirişlerin üzerinde yürümeyi tercih ettikleri de gözlerden kaçmıyor.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da oldukça fazla turiste ev sahipliği yapan cam teras, ziyaretçilerine yüksek adrenalin deneyimi de sunuyor. Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan cam teras, turistlerin Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı Uzundere'de tarihi yapıları görmenin yanı sıra doğal güzellikleriyle dört tarafı yüksek tepelerle çevrilmiş Tortum Gölü'nü izleme fırsatı buluyor. Erzurum'a 87 kilometre mesafede olan Uzundere, son zamanlarda bir çok alternatif etkinlik ve doğal güzellikleriyle turizmin gözde merkezleri arasında yer alıyor. Erzurum ve Artvin tarafından yolculuk eden insanların cam seyir terasını görmelerinin bir şarttı da geçtiğimiz aylarda hizmete giren Pirinkayaları Tüneli'ni değil dağ yolunu kullanmaları.