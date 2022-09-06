Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en az nüfuslu ilçeleri listesi açıklandı. Buna göre en az nüfusa sahip ilçe neresi oldu merak edildi. Peki, güncel sayımlara göre Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi neresidir, hangi ile bağlıdır? İşte detaylar...

Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçeleri listesi açıklandı. Vatandaşlar, Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi neresidir? Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçesi nerede, haritadaki yeri neresi? merak etti. Ayrıntılar yazımızda...

TÜRKİYE'NİN EN AZ NÜFUSLU İLÇESİ NERESİ?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en az nüfuslu ilçeleri listesi açıklandı. Listede Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi bin 500 nüfusuyla Konya'nın Yalıhüyük ilçesi oldu.

Buna göre; Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi bin 500 nüfusuyla Konya Yalıhüyük oldu. Bu ilçeyi sırasıyla 2.045 nüfusla Han, 2.052 ile Yayladere, 2.161 ile Kızılören, 2.183 ile İnhisar, 2.251 ile Kofçaz, 2.302 ile Çelebi, 2.433 ile Bayramören, 2.482 ile Hemşin, 2.577 ile Otlukbeli takip etti.

Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilçeleri listesi:

Yalıhüyük | 1.532

Han | 2.045

Yayladere | 2.052

Kızılören | 2.161

İnhisar | 2.183

Kofçaz | 2.251

Çelebi | 2.302

Bayramören | 2.433

Hemşin | 2.482

Otlukbeli | 2.577

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU VE MUTSUZ İLLERİ NERESİ?

Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan "Yaşam Memnuniyet Araştırması" sonuçları da dün açıklandı. İllerin mutsuzluk sıralamasının yapıldığı sonuçlarda Diyarbakır'da mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 24,75 olarak açıklandı. Diyarbakır, verilere göre Türkiye'nin en mutsuz ili oldu. Tunceli'deki yüzde 24,2'lik oran Tunceli'yi en mutsuz 2'nci şehir yaparken, Şanlıurfa ise yüzde 21,04'lük oranla 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin mutsuzluk oran sıralamasında son sırada yer alan Isparta şehri en mutlu il olarak kayıtlara geçti. Isparta'nın bir sıra ilerisinde yer alan Bolu, Türkiye'nin en mutlu 2'nci ili oldu. En mutlu 3'üncü il ise Bilecik oldu.