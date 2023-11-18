Meteoroloji uyarmıştı: Şiddetli yağış birçok kenti esir aldı

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle birçok şehirden yeni görüntüler geldi. İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Alsancak semti ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı. İstanbul Maltepe'de sağanak yağmur sonrası su basan alt geçitte sürücüler zor anlar yaşadı. Ankara'da ise akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da ise kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı uyarılar sonrası yurdun birçok kesimini vuran soğuk ve yağışlı hava nedeniyle başta İzmir olmak üzere çok sayıda kentte sel ve su baskınları etkili oldu.

İZMİR

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, fırtınanın etkisiyle sağanağa dönüştü. Bulut örtüsü nedeniyle havanın karardığı kentte gök gürültüsü eşliğindeki sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Özellikle Konak, Bayraklı, Buca ve Balçova ilçelerinde ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.

ALT GEÇİTLER YAĞMUR SULARIYLA DOLDU

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Balçova ilçesindeki Eşref Bitlis Kavşağı ile Bornova'daki Osman Kibar Meydanındaki alt geçitler, su baskını nedeniyle trafiğe kapandı. Bazı araçlar suyun içinde kaldı.

TARİHİ KEMERALTI ÇARŞI SULAR ALTINDA KALDI

Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklarda da biriken suların tahliyesi için esnaf çalışma yaptı. Çarşı içindeki 1. Beyler mevkisinde bazı iş yerlerinin önüne su baskınlarına karşı bariyer kurulduğu görülüyor.

ALSANCAK SEMTİNDE DENİZ TAŞKINI OLUŞTU

Bayraklı ilçesindeki bir pazar yerinde de bazı tezgahlar su altında kaldı. Buca ilçesi Mehmet Akif Caddesi'nde ise bir ağaç, fırtınanın etkisiyle devrildi. Fırtına sonucu körfezde oluşan dalgaların karaya vurması nedeniyle Alsancak ve Göztepe'de sahil bandındaki bazı kesimlerde deniz taşkınları oluştu.

FOÇA'DA ETKİLİ OLAN FIRTINA TEKNELERİ BATIRDI

İzmir'de, sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, bazı ilçelerde de şiddetli fırtına etkili oluyor. Hızı zaman zaman artan fırtına, Eski Foça'da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle, su alan bazı balıkçı tekneleri battı. Dalga boyu rüzgarla beraber yükselerek 3 metreyi buldu, denizde de taşma meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle, diğer bağlı vaziyette bekleyen bazı teknelerde de hasar oluştu.

ANKARA

Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Ankara Valiliği, akşam saatleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

İSTANBUL

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün yaptığı yağmur ve fırtına uyarıların ardından kentte beklenen yağış, gece saatlerinden itibaren zaman zaman etkisini artırarak sürdürdü.

Maltepe'de sağanak yağmur sonrası su basan alt geçitte sürücüler zor anlar yaşadı. Altıntepe Mahallesi'ndeki alt geçit yağış nedeniyle suyla doldu.

DENİZLİ

Denizli kent merkezinde şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir ağacın park halindeki iki aracın üzerine devrilmesi sonucu araçlarda hasar oluştu. Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki bir apartmanın çatısından kopan parçaların yola düşmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Sağanakla cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri de sürücüleri olumsuz etkiledi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı yayalar da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Rüzgarın dükkanların önündeki bazı reklam tabelalarını devirdiği görüldü. Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentin bazı ilçelerinde de sağanak etkili oldu.

ULUDAĞ'A KAR YAĞDI

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Her yıl yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği Uludağ'da yağış nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Kentte yaşayanlar güzel manzaranın tadını çıkarmak için Uludağ'a çıktı. Bölgeyi ziyarete gelen yabancı turistler de müzik eşliğinde kar üstünde oyunlar oynadı.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırında altında 2, en düşük ise sıfırın altında 12 derece hissedildiği kayak merkezinde, pistlerdeki kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.