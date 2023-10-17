Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planını açıklamasının ardından kalkınma planının amacı nedir sorusu araştırılıyor. Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planı nedir ve kalkınma planın amacı ne soruları merak ediliyor. 5 yıllık kalkınma planının 5 ana eksenden oluştuğunu belirtti. Peki, Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planı nedir? Kalkınma planın amacı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 5 yıllık kalkınma planını açıkladı. Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planı nedir ve kalkınma planın amacı ne soruları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12'nci Kalkınma Planı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planı nedir? Kalkınma planın amacı ne? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE'NİN 5 YILLIK KALKINMA PLANI NEDİR?

"Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır" diyerek başlıkları şöyle sıraladı:

Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi. Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre. Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.

KALKINMA PLANIN AMACI NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "12'nci Kalkınma Planı döneminde; ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz.

"ENFLASYONU 2028 YILI SONUNDA YÜZDE 4,7'YE GERİLETMEYİ PLANLIYORUZ"

Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12'nci Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.