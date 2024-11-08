Türkiye'nin 2023'te en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye'nin 2023'te en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE'NİN 2023'TE EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI ÜLKE HANGİSİDİR?

A. ABD

B. IRAK

C. ALMANYA

D. AZERBAYCAN

Cevap : C

EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜÇ ÜLKE: ALMANYA, ABD VE IRAK

10 sektörde en yüksek ihracat değerine ulaştık. 23 sektörde 1 milyar dolar ihracat sınırını aştık. En çok ihracat yaptığımız üç ülke Almanya, ABD ve Irak şeklinde sıralandı. 113 ülkeye ihracatımızı arttırırken 66 ülkede ihracat rekoru kırdık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 50'ye çıkardık.