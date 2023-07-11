Uluslararası bir teşkilat olan NATO bu saatlerde en çok aratılan konuların başında geliyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili sözleri gündem oldu. Peki, Türkiye NATO'ya üye mi, ne zaman üye oldu? Türkiye NATO üyesi mi? Türkiye NATO üyeliği ne zaman bitiyor, ne zaman başladı? Türkiye NATO üyeliği kimin zamanında girdi? İşte tüm detaylar…

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda atacağı adım merak konusu olmuştu. Dün gece alınan hızlı bir kararla İsveç'in NATO üyeliği konusunda karar verildi. Vatandaşların ise en çok merak ettiği konulardan biri Türkiye NATO'ya üye mi? Oldu. Peki, Türkiye NATO'ya üye mi, ne zaman üye oldu? Türkiye NATO üyesi mi? Türkiye NATO üyeliği ne zaman bitiyor, ne zaman başladı? Türkiye NATO üyeliği kimin zamanında girdi? İşte tüm detaylar…

TÜRKİYE NATO'YA ÜYE Mİ, NE ZAMAN ÜYE OLDU?

Türkiye, NATO üyesi bir ülkedir. Türkiye'nin NATO'ya üyeliği, Soğuk Savaş döneminde gerçekleşmiştir. Türkiye, NATO'ya 1952 yılında üye olmuştur. Ancak, Türkiye'nin NATO ile ilişkisi 1949 yılında ittifakın kuruluşundan itibaren başlamıştır. Türkiye, NATO'nun kurucu üyelerinden biri olmamasına rağmen, yakın coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle NATO'yla sıkı bir ilişki geliştirmiştir. Türkiye'nin NATO üyeliği, ülkenin güvenlik ve savunma politikalarında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Soğuk Savaş döneminde Türkiye, Sovyetler Birliği'nin komşusu olması ve stratejik önemi nedeniyle Batı ile yakın bir işbirliği içinde olmuştur. NATO üyeliği, Türkiye'ye Batı dünyasıyla daha sıkı bir entegrasyon sağlamış ve savunma kapasitesini güçlendirmiştir.

TÜRKİYE NATO ÜYESİ Mİ?

Türkiye'nin NATO üyeliği, ittifakın bölgesel ve küresel güvenlik politikalarına etkili bir şekilde katkıda bulunmasını sağlamıştır. Türkiye, Soğuk Savaş döneminde stratejik bir öneme sahip olmuş ve NATO'nun Doğu-Batı aksında önemli bir rol oynamıştır. Türkiye'nin coğrafi konumu, Karadeniz ve Akdeniz'e olan erişimi ve Orta Doğu'ya yakınlığı, NATO için stratejik bir değere sahip olmuştur. Türkiye'nin NATO üyeliği, ülkenin savunma harcamalarını artırmasını ve askeri kapasitesini güçlendirmesini gerektirmiştir. NATO standartlarına uyum sağlamak ve ittifakın askeri operasyonlarına katılmak için Türkiye, savunma alanında önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Türkiye, NATO çerçevesinde diğer üyelerle ortak tatbikatlar yapmakta, askeri eğitim ve teknoloji transferi gibi alanlarda işbirliği yapmaktadır.

TÜRKİYE NATO ÜYELİĞİ NE ZAMAN BİTİYOR, NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye'nin NATO üyeliği sürecinde bazı zorluklar ve tartışmalar da yaşanmıştır. Özellikle Kıbrıs sorunu ve Türkiye'nin ilişkileri nedeniyle NATO içinde bazı gerilimler yaşanmıştır. Ayrıca, Türkiye'nin NATO üyeliği bazı iç politika tartışmalarına da konu olmuştur. Sonuç olarak, Türkiye'nin NATO üyeliği, ülkenin güvenlik ve savunma politikalarında önemli bir adım olmuştur. NATO üyeliği, Türkiye'nin Batı dünyasıyla entegrasyonunu sağlamış, savunma kapasitesini güçlendirmiş ve bölgesel güvenlik politikalarına etkili bir şekilde katkıda bulunmuştur. Ancak, NATO üyeliği sürecinde bazı zorluklar ve tartışmalar da yaşanmıştır.

ERDOĞAN NEDEN İSVEÇ NATO'YA GİREMEZ DEDİ?

İsveç, geleneksel olarak tarafsızlık politikasını benimsemiş bir ülke olmuştur ve NATO'ya katılma konusu iç politikada tartışmalı bir konuydu. Erdoğan, "İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı. Ülkede yaşanan Kuran yakma olayları ve Türkiye'nin İsveç'in sınırları içerisinde terörle iltisaklı kişilerin bulundurduğu iddiaları üzerine yeşil ışık yanmıyordu. Erdoğan aldığı bu karardan dönerek dün İsveç'in NATO üyeliğini onayladığını duyurdu.