NATO - Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, hakkında birçok detay, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında. Türkiye NATO üyesi mi? Sorusu ise bu soruların başında yer alıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için Türkiye NATO üyesi mi? Sorusunu yanıtladık. Peki, Türkiye NATO üyesi mi? Türkiye NATO'da var mı?Türkiye NATO'ya üye mi?

Türkiye NATO üyesi mi? Sorusu, farklı sebepler nedeniyle gün içerisinde birçok vatandaş tarafından merak ediyor ve farklı zaman dilimleri içerisinde araştırılıyor. Bu nedenle Türkiye NATO üyesi mi? Sorusu, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye NATO üyesi mi? Türkiye NATO'da var mı? Türkiye NATO'ya üye mi?

TÜRKİYE NATO'YA ÜYE Mİ?

Türkiye NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üyesidir. Türkiye NATO'ya 1952 tarihinde dahil olmuştur.

HANGİ ÜLKELER NATO ÜYESİ?

BİRLE?İK DEVLETLERİ (1949)

BELÇİKA (1949)

BİRLE?İK KRALLIK (1949)

DANİMARKA (1949)

FRANSA (1949)

HOLLANDA (1949)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

LÜKSEMBURG (1949)

NORVEÇ (1949)

PORTEKİZ (1949)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

ALMANYA (1955)

İSPANYA (1982)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

MACARİSTAN (1999)

POLONYA (1999)

BULGARİSTAN (2004)

ESTONYA (2004)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

ARNAVUTLUK (2009)

HIRVATİSTAN (2009)

KARADAG (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)