NATO üyesi olan bir devlete NATO üyesi olmayan bir devlet tarafından gerçekleşen herhangi bir saldırıda, diğer NATO üyeleri ortak bir şekilde kendi taraflarında bulunan üyeye ortak bir şekilde savunma yapmaktadır. Peki, Türkiye NATO üyesi mi? NATO nedir, görevleri nelerdir? NATO üyesi ülkeler hangileri?

NATO'nun açılımı "North Atlantic Treaty Organization." Türkçesi ise "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı." Türkiye'nin NATO'ya üye olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Türkiye NATO üyesi mi? NATO nedir, görevleri nelerdir? NATO üyesi ülkeler hangileri? İşte detaylar haberimizde...

NATO NEDİR?

NATO'nun açılımı "North Atlantic Treaty Organization." Türkçesi ise "Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı." NATO, 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından imzalanmış olan bir teşkilattır. Bu teşkilat şu anda 30 üyeye sahip askeri bir teşkilat şeklinde.

NATO'NUN TEMEL GÖREVİ NEDİR?

Politik ve askeri vasıtalarla u¨ye u¨lkelerin özgu¨rlu¨gu¨nu¨ ve gu¨venligini temin etmek.

NATO üyesi olan bir devlete NATO üyesi olmayan bir devlet tarafından gerçekleşen herhangi bir saldırıda, diğer NATO üyeleri ortak bir şekilde kendi taraflarında bulunan üyeye ortak bir şekilde savunma yapmaktadır.

NATO'YA ÜYE KAÇ ÜLKE VAR?

NATO Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşuyor.

TÜRKİYE NATO ÜYESİ Mİ?

NATO-Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin, NATO üyesi olmak için girdiği Kore Savaşı ile 1952 yılında başladı.

Türkiye, 18 Şubat 1952'de NATO'ya katıldı.

Türkiye böylece 12 kurucu üye ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz'den sonra Yunanistan'la birlikte İttifak'ın 3. yılında NATO üyesi oldu.

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ? (TARİHE GÖRE)

BİRLE?İK DEVLETLERİ (1949)

BELÇİKA (1949)

BİRLE?İK KRALLIK (1949)

DANİMARKA (1949)

FRANSA (1949)

HOLLANDA (1949)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

LÜKSEMBURG (1949)

NORVEÇ (1949)

PORTEKİZ (1949)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

ALMANYA (1955)

İSPANYA (1982)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

MACARİSTAN (1999)

POLONYA (1999)

BULGARİSTAN (2004)

ESTONYA (2004)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

ARNAVUTLUK (2009)

HIRVATİSTAN (2009)

KARADAG (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)